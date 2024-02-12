وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و340 ونحو 70 ألف مصاب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 28 ألفا و340، وأن عدد مصابي العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 67 ألفا و984، منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.
وذكرت أن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعوق عمل الطواقم في مستشفى ناصر بخان يونس.
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