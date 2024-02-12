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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و340 ونحو 70 ألف مصاب

2/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 28 ألفا و340، وأن عدد مصابي العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 67 ألفا و984، منذ السابع من أكتوبر.


وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.


وذكرت أن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعوق عمل الطواقم في مستشفى ناصر بخان يونس.


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