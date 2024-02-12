الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 27 فلسطينيا من الضفة الغربية.



فمن الخليل، اعتقلت 8 فلسطينيين وهم: علي درويش زيدات، وزهران عبد الرزاق زيدات، وعيسى عبد الرزاق زيدات، من بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت الشقيقين أشرف وفارس نوح دريس، ونصري ربعي التميمي من مدينة الخليل، والشاب قصي أحمد أبو صبحة على دوار بيت عينون شرق الخليل، والأسير المحرر أحمد محمد مرشد زعاقيق (37 عاما) من بلدة بيت أمر.



ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني محمود مروح سليمان بشارات (67 عاما) بعد اقتحام منزله، علما أنه مريض بالقلب.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين من قرية تل جنوب غرب نابلس، وهم: مصطفى سلوادي، وعبد الله موفق، وأمين عرايشي، وسالم ياسين، وأسامة عابد، وإبراهيم رمضان.



ومن رام الله، اعتقلت الشاب محمد عبد الحليم يوسف داود (35 عاما)، من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله.



ومن قلقيلية، اعتقلت الشابين: صقر فارس شبيطة، وتحسين صايل سويدان من بلدة عزون شرق قلقيلية.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد ناصر عز الدين، وأيسر محمد نواف حماد، من بلدة عرابة جنوبا.



ومن القدس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ما زالت متواصلة حتى إعداد الخبر، وعُرف من بين المعتقلين: آدم توفيق رامية، وآدم الدباغ، ومحمود الشرباتي، وفايز الشوامرة، ونادرالحرباوي، ووسام الحتاوي.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى المبارك.



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