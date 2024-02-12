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تصريح جديد من الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

2/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا ترى ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفة أن صناع السياسات النقدية لديهم الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية الواردة.


وأوضحت لوجان في حدث أقيم بولاية تكساس: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت لمواصلة تقييم تقييم البيانات الواردة"، مضيفة "لا أرى حقًا أي ضرورة ملحة لإجراء أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة في الوقت الحالي بينما نحصل على فهم أفضل ونبني ثقتنا فيما إذا كان تباطؤ الذي شهدناه في التضخم سيستمر على المدى المتوسط".


ووصفت لوجان، التقدم في مكافحة التضخم حتى الآن بأنه هائل لكنها أضافت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.


من المقرر أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في خطط خفض أسعار الفائدة على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في نمو الوظائف في يناير، مع دفعة اقتصادية بقيمة 7 تريليونات دولار بقيادة الهجرة وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة، مما أقنع المسؤولين بأن سوق العمل من غير المرجح أن يؤدي إلى التضخم.

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