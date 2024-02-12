جنرال بولندي يحذر أوكرانيا من عواقب إقالة زالوجني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجنرال البولندي ياروسلاف كراشيفسكي، في مقابلة مع RMF FM إن استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني ستؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني.



وأضاف كراشيفسكي، وهو ضابط برتبة عميد ترأس سابقا مديرية مراقبة القوات المسلحة في مكتب الأمن القومي في بولندا: "الجنود كانوا يحبون زالوجني، ويعتبرونه قائدا حقيقيا، ولذلك ستؤثر إقالته حتما على الروح القتالية في صفوف القوات الأوكرانية".

وشدد الجنرال البولندي، على أن هذه الاستقالة أظهرت مدى ضعف نظام كييف.



وفي وقت سابق، قال العقيد المتقاعد في المخابرات الأوكرانية أوليغ ستاريكوف، إن التغييرات في قيادة الجيش الأوكراني، ستقلل من ثقة الضباط القادة في رؤسائهم.

RT