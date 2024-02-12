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سرايا القدس تعلن قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال بخان يونس

2/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للقوات الإسرائيلية في محور التقدم وسط خان يونس.


ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باعتراض صاروخ أطلق باتجاه غلاف غزة الجنوبي.


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