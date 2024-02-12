سرايا القدس تعلن قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال بخان يونس
التاريخ
2/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للقوات الإسرائيلية في محور التقدم وسط خان يونس.
ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باعتراض صاروخ أطلق باتجاه غلاف غزة الجنوبي.
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