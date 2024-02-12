ما الذي يخفض الكوليسترول بسرعة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينتج الكبد كمية الكوليسترول التي يحتاجها الجسم، لكن تؤثر مجموعة من العوامل في زيادة مستوياته. ويمكن خفضها من خلال ممارسات صحية.

ووفق "هيلث لاين" قد تساعد العديد من التغييرات في نمط الحياة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم خلال 30 يوماً، بما في ذلك:



الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن.

وتوجد أدلة قوية على أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل فعّال.

ومن أهم مصادر هذه الدهون الجيدة: زيت الزيتون، والمكسرات، وزيت الكانولا، والأفوكادو، وزبدة المكسرات، والزيتون، وأسماك السلمون والتونة والهامور، والمحار.

من ناحية أخرى، تتضمن قائمة الأطعمة التي ينبغي الحد منها لاحتوائها على دهون تزيد مستوى الكوليسترول: السمن، والمعجنات والبيتزا، والبشار (الفشار) القابل للتسخين في الميكروويف، والأطعمة السريعة المقلية.

المكملات

وتشير بعض الأدلة العلمية إلى أن تناول بعض المكملات الغذائية يساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.

أهم هذه المكملات: زيت السمك الغني بأحماض أوميغا 3، والسيليوم هو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان والمتوفر كمكمل غذائي، وإنزيم "كيو 10" Q10.

ومن خلال تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، تستطيع خفض كمية الكوليسترول الغذائي التي تصل إلى الدم من تناول اللحوم والبيض.

ومن أهم مصادر هذه الألياف: حبوب الشوفان، والفول والعدس، والفاكهة، وبذور الكتان، والقرنبيط والملفوف .

لبنان 24

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