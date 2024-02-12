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نجاة مسؤول في حزب الله من محاولة اغتيال إسرائيلية

2/12/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نجا مسؤول في حزب الله بعد قصف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وعلى وقع حرب مدمرة على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.


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