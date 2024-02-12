نجاة مسؤول في حزب الله من محاولة اغتيال إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نجا مسؤول في حزب الله بعد قصف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وعلى وقع حرب مدمرة على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
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