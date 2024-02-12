الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مقتفية أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، بينما ينصب تركيز المستثمرين على نتائج الشركات وبيانات اقتصادية لاستخلاص توقعات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة.



صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 %، في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6% لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.



والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.