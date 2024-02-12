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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في البيرة

2/12/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في مدينة البيرة.


وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا "، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال منطقة جبل الطويل شرق المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.


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