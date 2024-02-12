أعراض الأزمة القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد لا يبدو التعرق والغثيان والدوخة والتعب غير العادي من أعراض الأزمة القلبية النموذجية، ومع ذلك، فهي شائعة عند النساء وقد تحدث في كثير من الأحيان لديهن أثناء الراحة أو النوم.



وعلى عكس الرجال، لا يكون الألم أو الضغط أو الانزعاج في الصدر شديداً دائماً، وربما لا تكون هذه الأعراض من أبرز أعراض الأزمة القلبية لدى النساء.



ولهذا السبب تحتاج المرأة إلى فهم الأعراض الخاصة بالنساء، وأيضاً العمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب "مديكال إكسبريس".



وينصح الدكتور تشاتورا ألور من "مايو كلينيك" النساء بالتعرف أولاً على عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، ثم العمل على الحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم هذا الخطر.



وتلعب بعض العوامل دوراً أكثر أهمية في تطور أمراض القلب لدى النساء مقارنة بالمخاطر التقليدية، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم.



ويجب على النساء أيضاً التحكم في عوامل الخطر هذه للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب: السكري، والتوتر النفسي والاكتئاب، والتدخين، والخمول البدني.



كما قد تؤدي بعض الحالات، بما في ذلك انقطاع الطمث، ومتلازمة القلب المنكسر، ومضاعفات الحمل، إلى زيادة خطر إصابة المرأة بأمراض القلب.



حبوب منع الحمل

ويحذّر الدكتور ألور من الجمع بين حبوب منع الحمل والتدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20% بين النساء الشابات.



وغالباً ما تكون أعراض الأزمة القلبية لدى النساء غامضة، مثل ضيق التنفس، والغثيان والقيء، وألم في الظهر أو الفك.



بينما تعاني نساء أخريات من الدوخة والدوار والألم في أسفل الصدر أو الجزء العلوي من البطن والتعب الشديد.



فإذا شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، ينبغي طلب الرعاية الطبية.

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