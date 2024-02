سينفا يحتفل بمرور 10 سنوات على تواجده في الكويت مع التزامه القوي بالصحة والرفاهية

Cinfa with the Spanish ambassador in Kuwait, local distributors and sales

KUWAIT, February 12, 2024 /EINPresswire / -- .احتفل مختبر سينفا Cinfa بالذكرى العاشرة للتأثير الإيجابي والتعاون لتحسين رفاهية الكويتيين وصحتهم من خلال توفير حلول صيدلانية عالية الجودة وسهلة الموصولية..حضرت السفارة الإسبانية في الكويت ووزارة الصحة الكويتية هذا الحدث، من بين أكثر من 250 متخصص في مجال الرعاية الصحية..مع أكثر من 55 عامًا من الخبرة في مجال صناعة الأدوية، يُعد سينفا رائد مطلق في السوق الإسبانية، سواءً من حيث الأرقام أو الأدوية المباعة في الصيدليات، وهو متواجد في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يُعرف لتركيزه على السلامة والجودة.الكويت، الخميس 9 فبراير 2024. نظم مختبر الأدوية الأوروبي سينفا حفل عشاء احتفالاً بمرور 10 سنوات على تواجده في الكويت. أقيم الاحتفال يوم 8 فبراير في فندق الريجنسي الشهير بهدف تسليط الضوء على وصول سينفا إلى الشعب الكويتي قبل عقد من الزمن. والتزم خلال كل هذه السنوات بتوفير حياة أفضل وأكثر صحة من خلال الوصول إلى الأدوية بأسعار مدروسة وبأعلى مستويات الجودة والسلامة والفعالية.ورحب ممثلو سينفا في المنطقة بشخصيات من السفارة الإسبانية في الكويت، ومن وزارة الصحة الكويتية. كما حضر الحفل أكثر من 250 شخصاً من المتخصصين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الموزعين الرسميين لسينفا في الكويت، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في مهمتها لتحسين نوعية حياة الناس. كما وحضر حفل العشاء العديد من ممثلي شركاء سينفا الإقليميين المرموقينمن فارما أكسس PharmaAccess.خلال حفل العشاء، سلط فرانك فيفيس، الرئيس الدولي لشركة سينفا، الضوء على أنه "لدينا تحديان رئيسيان: مواصلة تعزيز اختراق السوق وحصة السوق لتقديم حلولنا الصحية المبتكرة وبأسعار معقولة لعدد أكبر من المرضى، وزيادة التواجد في القطاع المؤسسي. ونتعاون بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية كما نفعل حتى الآن لفهم كيفية تلبية احتياجاتهم الحقيقية".من جانبه، أوضح خوليو ماسيت، المدير العلمي لشركة سينفا، أن "سينفا تعمل باستمرار على توسيع محفظتها في المجالات الصحية المختلفة، ولكن في الخليج وخاصة في الكويت، تركز سينفا بشكل أساسي على أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك السيطرة على الألم و المضادات الحيوية”.وأضاف أنه "من ناحية أمراض القلب والأوعية الدموية، أحد عوامل النجاح الرئيسية هو امتثال المريض - للتأكد من أن المريض سيتبع الدواء كما تم وصفه إليه-. من ناحية السيطرة على الألم والالتهابات، تعد مثبطات COX-2 واحدة من أهم إنجازاتنا، والفعالية هي نفسها بالمقارنة مع الأدوية غير الستيرويدية الأخرى، لكن التقبّل والسلامة أفضل بكثير.واختتم خوليو ماسيت حديثه قائلاً: "في المستقبل القريب، تخطط شركة سينفا لإطلاق أدوية لعلاج متلازمة التمثيل الغذائي ومكافحة مرض السكري".الالتزام المستمر: العمل من أجل المريض ومعهومن خلال هذا الاحتفال، ذكّرت سينفا وشاركت هدف مشترك: العمل من أجل المريض ومعه. وبهذا المعنى، تحافظ الشركة على التزامها بتوسيع التغطية الدوائية ومعالجة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية، مثل زيادة أمد الحياة وانتشار الأمراض المزمنة.إن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها لم يكن علامة فارقة في تاريخ سينفا في الكويت فحسب، بل عكس أيضًا تصميمها على مواصلة المساهمة في رفاهية الجميع.حول سينفاسينفا هو المختبر الرائد في الوحدات والأرقام في سوق الأدوية الإسباني. مع أكثر من 55 عامًا من الخبرة، تضم المجموعة فريقًا يضم أكثر من 2200 متخصص. إن التزامهم بالصحة يتجاوز الحدود، مع تواجد في أكثر من 100 دولة. تلتزم سينفا بتوفير حلول صيدلانية عالية الجودة وسهلة الموصولية، ودمج الخبرة والابتكار والالتزام القوي بالرفاهية العالمية.

