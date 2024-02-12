سينفا يحتفل بمرور 10 سنوات على تواجده في الكويت مع التزامه القوي بالصحة والرفاهية

Cinfa with the Spanish ambassador in Kuwait, local distributors and sales

KUWAIT, February 12, 2024 /EINPresswire / -- .احتفل مختبر سينفا Cinfa بالذكرى العاشرة للتأثير الإيجابي والتعاون لتحسين رفاهية الكويتيين وصحتهم من خلال توفير حلول صيدلانية عالية الجودة وسهلة الموصولية..حضرت السفارة الإسبانية في الكويت ووزارة الصحة الكويتية هذا الحدث، من بين أكثر من 250 متخصص في مجال الرعاية الصحية..مع أكثر من 55 عامًا من الخبرة في مجال صناعة الأدوية، يُعد سينفا رائد مطلق في السوق الإسبانية، سواءً من حيث الأرقام أو الأدوية المباعة في الصيدليات، وهو متواجد في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يُعرف لتركيزه على السلامة والجودة.الكويت، الخميس 9 فبراير 2024. نظم مختبر الأدوية الأوروبي سينفا حفل عشاء احتفالاً بمرور 10 سنوات على تواجده في الكويت. أقيم الاحتفال يوم 8 فبراير في فندق الريجنسي الشهير بهدف تسليط الضوء على وصول سينفا إلى الشعب الكويتي قبل عقد من الزمن. والتزم خلال كل هذه السنوات بتوفير حياة أفضل وأكثر صحة من خلال الوصول إلى الأدوية بأسعار مدروسة وبأعلى مستويات الجودة والسلامة والفعالية.ورحب ممثلو سينفا في المنطقة بشخصيات من السفارة الإسبانية في الكويت، ومن وزارة الصحة الكويتية. كما حضر الحفل أكثر من 250 شخصاً من المتخصصين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الموزعين الرسميين لسينفا في الكويت، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في مهمتها لتحسين نوعية حياة الناس. كما وحضر حفل العشاء العديد من ممثلي شركاء سينفا الإقليميين المرموقينمن فارما أكسس PharmaAccess.خلال حفل العشاء، سلط فرانك فيفيس، الرئيس الدولي لشركة سينفا، الضوء على أنه "لدينا تحديان رئيسيان: مواصلة تعزيز اختراق السوق وحصة السوق لتقديم حلولنا الصحية المبتكرة وبأسعار معقولة لعدد أكبر من المرضى، وزيادة التواجد في القطاع المؤسسي. ونتعاون بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية كما نفعل حتى الآن لفهم كيفية تلبية احتياجاتهم الحقيقية".من جانبه، أوضح خوليو ماسيت، المدير العلمي لشركة سينفا، أن "سينفا تعمل باستمرار على توسيع محفظتها في المجالات الصحية المختلفة، ولكن في الخليج وخاصة في الكويت، تركز سينفا بشكل أساسي على أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك السيطرة على الألم و المضادات الحيوية”.وأضاف أنه "من ناحية أمراض القلب والأوعية الدموية، أحد عوامل النجاح الرئيسية هو امتثال المريض - للتأكد من أن المريض سيتبع الدواء كما تم وصفه إليه-. من ناحية السيطرة على الألم والالتهابات، تعد مثبطات COX-2 واحدة من أهم إنجازاتنا، والفعالية هي نفسها بالمقارنة مع الأدوية غير الستيرويدية الأخرى، لكن التقبّل والسلامة أفضل بكثير.واختتم خوليو ماسيت حديثه قائلاً: "في المستقبل القريب، تخطط شركة سينفا لإطلاق أدوية لعلاج متلازمة التمثيل الغذائي ومكافحة مرض السكري".الالتزام المستمر: العمل من أجل المريض ومعهومن خلال هذا الاحتفال، ذكّرت سينفا وشاركت هدف مشترك: العمل من أجل المريض ومعه. وبهذا المعنى، تحافظ الشركة على التزامها بتوسيع التغطية الدوائية ومعالجة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية، مثل زيادة أمد الحياة وانتشار الأمراض المزمنة.إن الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها لم يكن علامة فارقة في تاريخ سينفا في الكويت فحسب، بل عكس أيضًا تصميمها على مواصلة المساهمة في رفاهية الجميع.حول سينفاسينفا هو المختبر الرائد في الوحدات والأرقام في سوق الأدوية الإسباني. مع أكثر من 55 عامًا من الخبرة، تضم المجموعة فريقًا يضم أكثر من 2200 متخصص. إن التزامهم بالصحة يتجاوز الحدود، مع تواجد في أكثر من 100 دولة. تلتزم سينفا بتوفير حلول صيدلانية عالية الجودة وسهلة الموصولية، ودمج الخبرة والابتكار والالتزام القوي بالرفاهية العالمية.

Mary Aouad

Cinfa

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