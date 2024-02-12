اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة البيرة بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 27 مواطنا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر في مؤسسات الأسرى أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، والقدس، ونابلس، وجنين، وطوباس، ورام الله، وقلقيلية، وما زالت حملة الاعتقالات جارية في مدينة القدس حتى الآن، واعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى المبارك.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.







