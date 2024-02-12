اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة البيرة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 27 مواطنا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر في مؤسسات الأسرى أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، والقدس، ونابلس، وجنين، وطوباس، ورام الله، وقلقيلية، وما زالت حملة الاعتقالات جارية في مدينة القدس حتى الآن، واعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد الاعتداء عليه داخل المسجد الأقصى المبارك.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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