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وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة لبحث التعاون

2/12/2024 4:30:14 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور ثابت سوباشيتش سفيردولة البوسنة والهرسك لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .



استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بسفير دولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.



واشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك فى إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لإمتلاك القدرة فى مختلف أوجه المجالات التصنيعية.



وشهدت المباحثات خلال اللقاء إمكانية التعاون فى مجال البحث العلمى ،
و شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمان الوزارة بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمي أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مشيراً إلى الدور البارز الذي تقوم به الجهات التابعة للوزارة في هذا الصدد حيث يتبعها ظهير بحثي هام وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي كما يتبعها قطاعا للتدريب والذي يضم العديد من المنشآت التعليمية التي تعزز مجال التعليم الفني والعالي بمصر.



من جانبه قدم الدكتور ثابت سوباشيتش سفيردولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الشكر للوزير " محمد صلاح " على حسن الإستقبال والإستضافة ، وأثنى السفير البوسنى بالقاهرة
على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيداً بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ، وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين .



وبدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ترحيب وزارة الإنتاج الحربى بإستقبال الوفود الفنية من الجانب البوسنى لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتحديد مجالات التعاون.


















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