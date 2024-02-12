وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط: نأمل فى نهاية قريبة للقتال بغزة

MENAFN - Youm7) أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد عن أمله في رؤية نهاية للقتال بغزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن التصعيد الأوسع وعدم الاستقرار في المنطقة ليس في مصلحة أحد.

جاء ذلك في تصريح للوزير قبيل جولة يبدأها، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لمنطقة الشرق الأوسط مع سعي المملكة المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة، بحسب بيان للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم.

وقال الوزير البريطاني "إن التنسيق مع الشركاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك عمان والكويت والمملكة العربية السعودية، أمر أساسي للغاية في الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام بغزة".

وأشار البيان إلى أن اللورد أحمد سيبدأ جولته بسلطنة عمان قبل أن يسافر للكويت ومن ثم يختتم الزيارة في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير بشخصيات رئيسية، بما في ذلك وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية الشيخ خليفة الحارثي، وزير الخارجية الكويتي السفير عبد الله اليحيا، ونائب وزير الخارجية السعودي وليد عبد الكريم الخريجي والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد عبد الكريم العيسى.

وسوف يناقش اللورد أحمد كيفية تخفيف الوضع الإنساني اليائس في غزة، بما في ذلك من خلال وقف إنساني فوري للقتال يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.



