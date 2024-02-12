أطباء بلا حدود: الهجوم البرى المعلن على رفح الفلسطينية سيؤدى لكارثة كبيرة

MENAFN - Youm7) قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة كبيرة ويجب وقفه بشكل فوري، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.







