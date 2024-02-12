أطباء بلا حدود: الهجوم البرى المعلن على رفح الفلسطينية سيؤدى لكارثة كبيرة

(MENAFN
- Youm7) قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة كبيرة ويجب وقفه بشكل فوري، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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