رئيس وزراء فلسطين: أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود في قطاع غزة، متابعا:"إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية".
وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "إكسترا نيوز": أكثر من 700 حاجز عسكري للاحتلال في الضفة الغربية، وهناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "المستوطنون يمارسون كل أشكال الإرهاب في فلسطين ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب جيش الاحتلال.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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