رئيس وزراء فلسطين: أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود في قطاع غزة، متابعا:"إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية".

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "إكسترا نيوز": أكثر من 700 حاجز عسكري للاحتلال في الضفة الغربية، وهناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "المستوطنون يمارسون كل أشكال الإرهاب في فلسطين ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب جيش الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.







