صحة غزة تناشد الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لإنقاذ حياة 1200 نازح محاصرين بخان يونس

MENAFN - Youm7) ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لإنقاذ حياة قرابة 1200 نازح محاصرين في مدرسة هارون الرشيد بحي الأمل بخان يونس بعد أن دمر الاحتلال سور المدرسة ودورات المياه ويفرض عليهم حصارا.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن العملية الإسرائيلية التي سمحت بالإفراج عن أسيرين في مدينة "رفح" الواقعة جنوب القطاع، أدت إلى سقوط نحو مئة شهيد، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار في السن، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين ومراكز الإيواء في قطاع غزة، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 129.



بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية حررت فيما وصفها بعملية معقدة - على حد قوله - أسيرين من الأسرى في غزة"، مشيرا إلى أنه تم التجهيز للعملية "منذ مدة بناء على معلومات استخبارية" حسب زعمه.



وتستمر المعارك في محاور التوغل وسط غزة ومحافظة خان يونس، وتشهد المناطق في شمال القطاع، اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أعلن، مقتل عسكريين اثنين في معاركه بجنوب القطاع.

ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التلويح بشن عملية برية في رفح، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة وسط نقص حاد في الأدوية وتعمد القوات الإسرائيلية استهداف المؤسسات والكوادر الطبية.



وأوضحت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان صحفي، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وعمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليست لديهم خيارات، مشيرة إلى أن الاحتياجات هائلة والوضع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير في قطاع غزة.



وأعلن الهلال الأحمر في قطاع غزة أن طواقمه تعمل بكل طاقتها وسط استهداف لها، وشح الموارد، مشيرا إلى أن رفح تعاني من اكتظاظ كبير ولا توجد فيها خدمات صحية كافية.

وأكد الهلال الأحمر انتشار الأوبئة بسبب غياب البنية التحتية الصحية، معتبرا أن توسيع العملية العسكرية "الإسرائيلية" في رفح يعني الحكم بالإعدام على السكان والنازحين هناك.





