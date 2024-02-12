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الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برامج تدريبية لكوادرها مستعينةً بخبرات دولية

2/12/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حرص الهيئة على بناء القدرات المؤسسية لمراجعيها وفقا لأحدث التوجهات العالمية في مجال تقييم جودة الرعاية الصحية، مشيرا للدور الحيوي لتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المناظرة دوليا في تحسين أدوات قياس تطبيق معايير الجودة، وضمان التقييمات الدقيقة للمنشآت الصحية لتعزيز سلامة المرضى والكوادر الطبية.



جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبي الدولي لتدريب المدربين الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة FHI-360 لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي بالهيئة للمراجعين.



وأضاف د. أحمد طه أن برنامج "تدريب المدربين"، والذي يعد التدريب الدولي الرابع الذي يتلقاه مراجعي "جهار"، إنما يستهدف تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال جودة النظم الصحية وإكسابهم المهارات اللازمة لنقل خبراتهم لكوادر أصغر منهم
، بهدف بناء أجيال جديدة - في المستقبل القريب- من المراجعين والمُقيِّمين الملمِّين بعمليات المراجعة ومنهجيات التقييم، تحقيقا لأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة وهو توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.



وأوضح أن التعاون مع أكبر الجهات الدولية في جودة الرعاية الصحية يأتي
كذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي للبرنامج التدريبي الخاص بمراجعيها، وذلك بعد أن حققت الهيئة بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد وطنية للمنشآت الصحية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، كما تم اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي.



وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى ان البرنامج يؤهل لمستوى أعلى من التدريب الدولي ويتضمن تنمية قدرات ومهارات ذات مستوى متخصص للمراجعين تجعلهم قادرين علي تدريب ونقل الخبرات لغيرهم
(تدريب المدربين TOT).
يشارك بالبرنامج 25 مُراجع ومُقَيِم من مراجعي الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة والمعتمدة دولياً من الإسكوا.



وأضاف د. طه بأن المتدربين هم كوادر
متميزة من الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والاداريين من ذوي الخبرات المتخصصة في مجال تقييم ومراجعة جودة الرعاية الصحية، كما يشارك في
التدريب ممثلو الهيئة من مسئولي إدارات الدعم الفني للمنشآت الطبية، والتسجيل والاعتماد، وتطوير المعايير، والادارة العامة للمراجعين، والادارة المركزية للرقابة الصحية.



ومن جانبه، أعرب الدكتور/ شريف سليمان، مدير مشروع إبيك EpiC، عن سعادته بدمج الخبرات الوطنية والدولية في مجال استدامة جودة النظم الصحية مثمنا جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار المعايير وحصولها على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، مشيرا إلى أهمية الدمج بين المستويات المختلفة من الخبرات للمتدربين لتحقيق أفضل نتائج للتعلم ونقل المعرفة والخبرات الدولية . وأكد
على التزام فريق عمل إبيك بالعمل علي تعزيز التغطية الصحية الشاملة في مصر من خلال مبادرات دعم النظم الصحية وعلى رأسها ترسيخ تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل القطاع الصحي المصري .



شارك في التدريب خبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وأيرلندا، بقيادة الخبير العالمي ادوارد شابي، كما شاركت أيضاً د. ثائرة المادي من المملكة الأردنية الهاشمية.




في سياق متصل، تشارك حالياً هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في البرنامج التدريبي لاقتصاديات الصحه لدعم منظومه التامين الصحي الشامل بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين Expertise France التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية AFD .




يذكر أن مراجعي "جهار" "GAHAR
قد حصلوا على برامج تدريبية دولية مكثفة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة FHI-360 ، إلى جانب برامج تدريبية من منظمات اعتماد دولية أخرى مثل هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International، مما يتيح فرص التعاون المشترك لقياس عملية التقييم الخاصة بالهيئة من جوانب مختلفة، وتبادل المعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة، وخاصة في ظل توجه الدولة نحو المنافسة بقوة في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية.












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