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رانيا شحاتة أول امرأة من ذوي الهمم تترأس إدارة تعليمية بالأزهر الشريف

2/12/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلف قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رانيا إبراهيم شحاتة، للقيام بمهام رئيس إدارة المعادي التعليمية التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية، لتكون أول امرأة في تاريخ الأزهر من ذوي الهمم تتولى منصب رئيس إدارة تعليمية لإحدى المناطق الأزهرية.



من جانبها أعربت رانيا شحاتة عن سعادتها بالثقة الغالية التي أولاها لها الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدة أن دعم فضيلة الإمام الأكبر للمرأة وذوي الهمم وسام على صدر كل امرأة مصرية، مؤكدة أن تكليفها برئاسة إدارة المعادي التعليمية بالقاهرة ثقة غالية تستوجب بذل أقصى درجات الجهد والإخلاص.



وكانت رانيا شحاتة، قد شغلت منصب شيخ معهد المعادي بنين الأزهري، قبل تكليفها بمنصبها الجديد، كرئيس إدارة المعادي التعليمية التابعة لمنطقة القاهرة الأزهرية.



يأتي هذا القرار تأكيدا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في دعم جهود المرأة وتمكينها وتقليدها المناصب المهمة في الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة، علاوة على دعم وتشجيع ذوي الهمم، إيمانا من فضيلته بقدراتهم وعطائهم.
















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