الزراعة: وفد مغربي يزور الحجر الزراعي المصري لفتح سوق المغرب للبطاطس المصرية

قام وفد رسمى من المملكة المغربية برئاسة الدكتور إدريس بارك رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطنى لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعى المصرى للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق فى إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم.





وكان فى استقبالهم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعى المصرى، حيث تم إطلاع الجانب المغربى على إجراءات منظومة التكويد و التتبع للحجر الزراعى المصرى للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية عامة ومحصول البطاطس خاصة بدء من الإنتاج حتى التصدير.





وزار الوفد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية و تفقد أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.





وتم تقديم عرض عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة فى سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليا ودوليا أمام الوفد المغربي، و أشاد الوفد بما شهده فى المعمل من تكنولوجيا متطورة وما يشارك به فى منظومة الرقابة على الصادرات مما يزيد من ثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير

الزراعة

واستصلاح الأراضى بمتابعة وإزالة المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية وفى إطار المباحثات الجارية بين الحجر الزراعى المصرى وبين المكتب الوطنى لسلامة الأغذية (ONSSA) بالمملكة المغربية بشأن فتح السوق المغربى أمام تصدير محصول البطاطس المصرية .

جانب من الزيارةمركز البحوث الزراعيهوفد مغربي يزور الحجر الزراعي المصريوفد مغربي يزور معمل متبقيات المبيدات



