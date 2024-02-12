الزراعة: وفد مغربي يزور الحجر الزراعي المصري لفتح سوق المغرب للبطاطس المصرية

(MENAFN
- Youm7)
قام وفد رسمى من المملكة المغربية برئاسة الدكتور إدريس بارك رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطنى لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعى المصرى للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق فى إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم.
وكان فى استقبالهم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعى المصرى، حيث تم إطلاع الجانب المغربى على إجراءات منظومة التكويد و التتبع للحجر الزراعى المصرى للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية عامة ومحصول البطاطس خاصة بدء من الإنتاج حتى التصدير.
وزار الوفد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية و تفقد أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة.
وتم تقديم عرض عن المعمل وما يقدمه من خدمات مختلفة فى سلسلة الرقابة على سلامة الغذاء ودوره محليا ودوليا أمام الوفد المغربي، و أشاد الوفد بما شهده فى المعمل من تكنولوجيا متطورة وما يشارك به فى منظومة الرقابة على الصادرات مما يزيد من ثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير
الزراعة
واستصلاح الأراضى بمتابعة وإزالة المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية وفى إطار المباحثات الجارية بين الحجر الزراعى المصرى وبين المكتب الوطنى لسلامة الأغذية (ONSSA) بالمملكة المغربية بشأن فتح السوق المغربى أمام تصدير محصول البطاطس المصرية .
جانب من الزيارة
مركز البحوث الزراعيه
وفد مغربي يزور الحجر الزراعي المصري
وفد مغربي يزور معمل متبقيات المبيدات
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