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وزارة التعليم تخاطب المديريات بشأن تنفيذ مسابقة مصر للتميز الحكومى

2/12/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تنفيذ
جائزة مصر للتميز الحكومي، موضحة أنه في إطار تنفيذ مشروع "جائزة مصر للتميز الحكومي" الدورة الرابعة 2024، والذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي في العمل الحكومي، موضحة أنه بمناسبة بدء فعاليات الدورة الرابعة يتم موافاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ببيانات المرشحين من المديريات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجارى، وذلك حتى يتسنى للوزارة تفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين للتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.



أولاً: جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية



شروط المشاركة:

- فكرة أو مبادرة إبداعية مطبقة بالفعل مصدرها أحد العاملين أوفريق العمل من داخل الجهة الحكومية المتقدمة ساهمت في حل تحديات أو مشكلات قائمة أو تحسين عمليات أو خدمات الجهة الحكومية.



ثانياً: جوائز التميز الفردى



- شروط المشاركة:

- فئة القيادة العليا يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية - الإشرافية) وقد أمضى عاما على الأقل في الوظيفة- فئة مدير عام ومدير إدارة بتكليف أو قرار داخلي يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل.



ثالثاً: أفضل موظف حكومي أو أفضل فريق حكومى



شروط المشاركة:

- يجب أن يكون الموظف المرشح من ضمن المعينين على الدرجات (الأولى / الثانية / الثالثة).

- يجب أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشكيله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ التقديم ورئيس فريق قيد التشكيل مع خطة مستقبلية للعمل.

- بالنسبة لترشيحات فريق العمل فإن الحد الأقصى لعدد الأعضاء سبعة أفراد وقد يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري للدولة.
















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