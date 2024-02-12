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جامعة حلوان تطلق مسابقة فكرتك شركتك لتشجيع الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة

2/12/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوا عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر" برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف مكتب تايكو حلوان لنقل ودعم وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير المكتب، الدكتور أحمد حسن نائب مدير المكتب.



وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.



وستوفر المسابقة للفائزين فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع صغيرة والاستفادة من دعم وتوجيه فريق الحاضنة التكنولوجية بالجامعة.



ودعا الدكتور محمد الموصلي الطلاب والباحثين للتقدم بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة من خلال الرابط التالي:







وأكد أن المسابقة تأتي في إطار جهود الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، كما أن المسابقة تساهم في الترويج لجامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.
















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