نتنياهو: لن نفوت أى فرصة لتحرير المحتجزين والضغط العسكري مستمر حتى النصر

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لن نفوت أى فرصة لتحرير المحتجزين ويجب أن يستمر الضغط العسكرى حتى النصر على غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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