الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولى لمنع التطرف العنيف لتعزيز مكافحته

MENAFN - Youm7) أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن "التطرف العنيف" ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية شكلت، في السنوات الأخيرة، رسالة التعصب- الديني والثقافي والاجتماعي- التي تبثها هذه الجماعات، والتي كانت لها عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم.

جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال، اليوم الاإنين، باليوم الدولي لمنع "التطرف العنيف" عندما يفضي إلى الإرهاب، والذي يوافق الثاني عشر من فبراير من كل عام، من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بهذا التطرف وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، خاصة لأن في التطرف العنيف إساءة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، فهو يقوض السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ولا يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.

وذكرت الأمم المتحدة، أن انتشار "التطرف العنيف"، قد أدى إلى زيادة تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة تتجاوز حدود المنطقة الواحدة، حيث فر ملايين الأشخاص من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وزادت تدفقات الهجرة بعيدا عن مناطق النزاع، طلبا للأمان، بل وباتجاه هذه المناطق أيضا، تحت إغراء المشاركة في النزاع كمقاتلين إرهابيين أجانب، مما يزيد في زعزعة استقرار المناطق المعنية.

وأعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 243/77، يوم 12 فبراير يوما دوليا لمنع "التطرف العنيف" عندما يفضي إلى الإرهاب، وأكدت في هذا السياق المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، كما شددت على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب.

وجدد القرار الأممي التأكيد أن الإرهاب و"التطرف العنيف"، عندما يفضي إلى الإرهاب، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

ودعت الجمعية العامة مكتب مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع سائر الكيانات ذات الصلة المشاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، إلى تيسير الاحتفال بهذا اليوم الدولي.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قدم، في 15 يناير 2016، إلى الجمعية العامة خطة عمل لمنع "التطرف العنيف"، وفي 12 فبراير 2016، اتخذت الجمعية العامة قرارًا "يرحب بمبادرة الأمين العام، ويحيط علما بخطة عمله لمنع التطرف العنيف".

وقررت الجمعية العامة "مواصلة النظر في خطة العمل لمنع "التطرف العنيف" ابتداء من استعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في يونيه 2016 وكذلك في المنتديات الأخرى ذات الصلة"، واختتمت الجمعية مناقشتها العامة بشأن خطة العمل لمنع "التطرف العنيف" في 16 فبراير.

وتدعو خطة العمل الأممية إلى اتباع نهج كامل لا يشمل الإجراءات الأمنية الأساسية لمكافحة الإرهاب وحسب، وإنما اتخاذ خطوات وقائية منهجية كدلك لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.

وتُعد خطة العمل الأممي بمثابة نداء للعمل المتضافر من قبل المجتمع الدولي، وتقدم أكثر من 70 توصية إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمنع زيادة انتشار "التطرف العنيف".











