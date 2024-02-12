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السلطات اليونانية تنقذ 84 مهاجرا وتعتقل 4 مهربين فى حادثين منفصلين

2/12/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن خفر السواحل اليوناني، أن السلطات عثرت على 84 مهاجرا وصلوا عن طريق البحر واعتقلت أربعة أفراد، واتهمتهم بأنهم المهربون الذين نقلوا المهاجرين، وذلك في حادثين منفصلين.

وقال خفر السواحل، بحسب ما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم، إنه في الحادثة الأولى، تم تنبيه خفر السواحل إلى انجراف قارب بسبب عطل ميكانيكي في البحر على بعد (85 كيلومترا جنوب جزيرة كريت)، وعثرت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية على القارب وأنقذت 72 شخصا، بينهم 58 رجلا و14 قاصرا، ونقلتهم إلى جزيرة كريت، وبعد استجواب الوافدين الجدد، ألقى خفر السواحل القبض على اثنين منهم، عمرهما 30 و18 عاما، بعد اتهامهما بتهريب البشر.

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين بواجهون تهم تشكيل عصابة وتسهيل الدخول غير القانوني للأفراد إلى اليونان وتعريضهم للخطر.

وأضافت أنه في الحادثة الثانية، أُبلغ خفر السواحل بوصول أشخاص إلى شاطئ في جزيرة رودس، وأرسل خفر السواحل زورق دورية إلى المياه القريبة من موقع الوصول.. مشيرة إلى أن زورق الدورية اعترض زورقا سريعا يحمل رجلين لم يكن بحوزتهما وثائق سفر.

وقالت السلطات إنه بعد ذلك بقليل، عثرت دورية الشرطة على 14 مهاجرا، بينهم خمسة رجال وأربع نساء وخمسة قاصرين.








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