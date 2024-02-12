فنزويلا تستعد لشن حرب مع جوايانا المجاورة بسبب التنقيب عن النفط

MENAFN - Youm7) هدد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بحشد القوات العسكرية حال استمرار دولة جويانا بمنح امتيازات غير قانونية للتنقيب عن النفط فى أرض متنازع عليها، حسبما قالت صحيفة قناة تلى سور الفنزويلية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أن الحكومة الفنزويلية قالت إنها قد تلجأ إلى القوات المسلحة حال إمضاء شركة النفط إكسون موبايل قدما فى خططها لحفر بئرى نفط فى مياه جيانا إسكويبا، وهى منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وجويانا.

وتدين فنزويلا "الحملة الخبيثة التي أعدتها وتمولها" شركة النفط "ضد الالتزام الدستوري للدولة الفنزويلية بوضع سياسة شاملة، في المناطق الحدودية البرية والجزرية والبحرية، للحفاظ، من خلال القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والدفاع عن الوطن"، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة خارجية النظام الفنزويلي.

وقالت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل، إنها ستواصل زيادة الإنتاج في الحقول البحرية قبالة غويانا على الرغم من تصاعد النزاع الإقليمي.

ويتنازع الجانبان على الخطوط الحدودية منذ عقود،و تطالب فنزويلا بمنطقة إيسيكويبو الغنية بالمعادن، والتي تغطي حوالي ثلثي مساحة جويانا.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع في منطقة البحر الكاريبي في ديسمبر لتخفيف التوترات بشأن خطوط ترسيم الحدود.

وبموجب اتفاق أرجايل الموقع في جزيرة سانت فنسنت في ديسمبر الماضي، اتفقت الدولتان على عدم استخدام القوة أو تهديد بعضهما البعض. وتوسطت في المحادثات البرازيل وحكومات منطقة البحر الكاريبي.











