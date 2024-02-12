الحكم على إيطالية بالسجن لتزويرها إنجاب 5 أطفال و12 عملية إجهاض لتجنب العمل

MENAFN - Youm7) حكم القضاء الإيطالىعلى امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بالسجن لمدة عام و8 أشهر، بتهمة الاحتيال على المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي (INPS)، التي تظاهرت بإنجاب 5 أطفال و12 عملية إجهاض، حتى تحصل على إجازة أمومة وتجنب العمل، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تنفيذ عملية احتيال بمبلغ 111 ألف يورو (حوالي 120 ألف دولار) من خلال تزوير الشهادات والتوقيعات، وحُكم على زوجها، وهو شريك في الجريمة، بالسجن لمدة 7 أشهر، ولم يتم نشر أسمائهم للحفاظ على السرية.

وفي 5 سنوات فقط (من 2014 إلى 2019)، وثق الزوجان زورا عددا سخيفا من الولادات، ترافقت مع حالات حمل شديدة الخطورة لفتت انتباه المعهد الوطنى الإيطالى للضمان الاجتماعى الذى قام بتحويل الامر للشرطة لتتولى التحقيق فى القضية ، ويعتزم المعهد المطالبة بإعادة جميع الأموال.

يُمنح الآباء الإيطاليون إجازة أبوة مدتها 10 أيام بأجر كامل وهي إلزامية. تم تقديم المقترح في عام 2021، حيث تمت زيادة الإجازة مدفوعة الأجر بمقدار ثلاثة أيام إضافية. في المقابل، تحصل الأمهات على إجازة أمومة مدتها خمسة أشهر تساوي من الناحية المادية 80 % من الأجر الخاص بالمستفيد.