الحكم على إيطالية بالسجن لتزويرها إنجاب 5 أطفال و12 عملية إجهاض لتجنب العمل

(MENAFN
- Youm7) حكم القضاء الإيطالى
على امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بالسجن لمدة عام و8 أشهر، بتهمة الاحتيال على المعهد الوطني الإيطالي للضمان الاجتماعي (INPS)، التي تظاهرت بإنجاب 5 أطفال و12 عملية إجهاض، حتى تحصل على إجازة أمومة وتجنب العمل، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تنفيذ عملية احتيال بمبلغ 111 ألف يورو (حوالي 120 ألف دولار) من خلال تزوير الشهادات والتوقيعات، وحُكم على زوجها، وهو شريك في الجريمة، بالسجن لمدة 7 أشهر، ولم يتم نشر أسمائهم للحفاظ على السرية.
وفي 5 سنوات فقط (من 2014 إلى 2019)، وثق الزوجان زورا عددا سخيفا من الولادات، ترافقت مع حالات حمل شديدة الخطورة لفتت انتباه المعهد الوطنى الإيطالى للضمان الاجتماعى الذى قام بتحويل الامر للشرطة لتتولى التحقيق فى القضية ، ويعتزم المعهد المطالبة بإعادة جميع الأموال.
يُمنح الآباء الإيطاليون إجازة أبوة مدتها 10 أيام بأجر كامل وهي إلزامية. تم تقديم المقترح في عام 2021، حيث تمت زيادة الإجازة مدفوعة الأجر بمقدار ثلاثة أيام إضافية. في المقابل، تحصل الأمهات على إجازة أمومة مدتها خمسة أشهر تساوي من الناحية المادية 80 % من الأجر الخاص بالمستفيد.
MENAFN12022024000132011024ID1107840317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.