كريم عبد الجواد ينهي الرقم القياسي لمحمد الشوربجي فى التصنيف العالمي للاسكواش

(MENAFN
- Youm7) أنهى البطل المصري كريم عبد الجواد ، المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش، تواجد الإنجليزي محمد الشوربجي في قائمة التوب 5 بالتصنيف العالمي للرجال، وذلك بعد تتويج كريم عبد الجواد مؤخراً ببطولة بتسبرج التي أقيمت بأمريكا.
ومن المقرر أن يتقدم كريم عبد الجواد للتصنيف الخامس عالمياً للرجال، وهو المركز الذي يحتله محمد الشوربجي حالياً، وذلك خلال التصنيف الذي من المقرر صدوره اليوم الاثنين.
وكان الشوربجي قد حافظ على تواجده في قائمة التوب 10 لمدة 122 متتالياً، قبل أن ينهي كريم عبد الجواد هذه المسيرة المتتالية للاعب الإنجليزي.
وتوج البطل المصري، كريم عبد الجواد، ببطولة بتسبرج لرجال الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.
وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3، 11-8، 11-9.
وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.
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