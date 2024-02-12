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كريم عبد الجواد ينهي الرقم القياسي لمحمد الشوربجي فى التصنيف العالمي للاسكواش

2/12/2024 4:30:01 AM
(MENAFN- Youm7) أنهى البطل المصري كريم عبد الجواد ، المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش، تواجد الإنجليزي محمد الشوربجي في قائمة التوب 5 بالتصنيف العالمي للرجال، وذلك بعد تتويج كريم عبد الجواد مؤخراً ببطولة بتسبرج التي أقيمت بأمريكا.

ومن المقرر أن يتقدم كريم عبد الجواد للتصنيف الخامس عالمياً للرجال، وهو المركز الذي يحتله محمد الشوربجي حالياً، وذلك خلال التصنيف الذي من المقرر صدوره اليوم الاثنين.

وكان الشوربجي قد حافظ على تواجده في قائمة التوب 10 لمدة 122 متتالياً، قبل أن ينهي كريم عبد الجواد هذه المسيرة المتتالية للاعب الإنجليزي.

وتوج البطل المصري، كريم عبد الجواد، ببطولة بتسبرج لرجال الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.
وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3، 11-8، 11-9.
وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.





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