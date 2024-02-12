زى النهارده.. الأهلي يهزم الهلال السعودى برباعية ويحصد برونزية المونديال

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، حقق النادي الاهلىبرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه المستحق على الهلال السعودي (4-0)، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

افتتح الأهلى

بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى التسجيل فى وقت مبكر عن طريق ياسر إبراهيم فى الدقيقة الـ9، من رأسية بعد ركلة حرة لعبها علي معلول، وعاد ياسر إبراهيم للتسجيل من جديد فى الدقيقة 18، من خلال كرة رأسية أيضًا سكنت شباك مرمى الهلال.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 40. وضاعف الأهلي نتيجة المبارة التاريخية بهدف رابع فى الدقيقة 64 بهدف عمرو السولية.

فى غضون ذلك، خسر الهلال جهود 2 من أبرز نجومه عندما طرد حكم المباراة اللاعب ماثيوس بيريرا بعد التحامه القوي مع لاعب الأهلي عمرو السولية.

وبعد دقايق قصيرة تلقى ثاني لاعبي الهلال محمد كنو بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف مع ياسر إبراهيم دون كرة.

كان الهلال قد خسر من تشيلسي في مباراة دور نصف نهائي البطولة بهدف نظيف، فيما فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي بهدفين فى نفس الدور.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2، سجله عماد متعب.وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.وفى 2007 كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.وفى 2021 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.



وشهدت نسخة كأس العالم للأندية 2022،

مشاركة الأهلي للمرة الثالثة تواليًا، وحصل على المركز الرابع بعد فوزه على أوكلاند سيتي بثلاثية، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، قبل الخسارة 1 - 4 أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي، والخسارة 2 - 4 أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفى نسخة 2023 حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62

والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.







