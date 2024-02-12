بيراميدز يجدد عقود حمدى وجلال وسامى 3 مواسم مقبلة

(MENAFN
- Youm7) أنهى مسئولو نادى بيراميدز إجراءات تجديد تعاقد ثلاثى الفريق الكروى الأول، محمد حمدى وأحمد سامى وأسامة جلال، لمدة 3 سنوات مقبلة لكل منهما. وقام مسئولو بيراميدز بتوثيق تعاقد الثلاثى بعدما تم تجديد التعاقد معهم، خاصة أن عقودهم كانت ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، وسبق لبيراميدز التوصل لاتفاق مع محمد حمدى وأسامة جلال وأحمد سامى ووقع كل منهم على العقود الجديد، ثم تم توثيق تلك العقود فى اتحاد الكرة بشكل رسمى.
وكان بيراميدز وثق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما نجحت الإدارة فى تمديد تعاقده الذى كان سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما كان له أحقية التوقيع لأي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون انتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.
وأنهى مسئولو بيراميدز إجراءات توثيق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى بعدما تم تمديده ليصبح مستمرًا مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين.
وكان مصدر فى بيراميدز كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، ثم تم تمديد التعاقد لموسم أخر ليصبح مجمل التجديد "موسمين"
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