بيراميدز يجدد عقود حمدى وجلال وسامى 3 مواسم مقبلة

MENAFN - Youm7) أنهى مسئولو نادى بيراميدز إجراءات تجديد تعاقد ثلاثى الفريق الكروى الأول، محمد حمدى وأحمد سامى وأسامة جلال، لمدة 3 سنوات مقبلة لكل منهما. وقام مسئولو بيراميدز بتوثيق تعاقد الثلاثى بعدما تم تجديد التعاقد معهم، خاصة أن عقودهم كانت ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، وسبق لبيراميدز التوصل لاتفاق مع محمد حمدى وأسامة جلال وأحمد سامى ووقع كل منهم على العقود الجديد، ثم تم توثيق تلك العقود فى اتحاد الكرة بشكل رسمى.

وكان بيراميدز وثق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما نجحت الإدارة فى تمديد تعاقده الذى كان سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما كان له أحقية التوقيع لأي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون انتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.

وأنهى مسئولو بيراميدز إجراءات توثيق العقد الجديد للمغربى وليد الكرتى بعدما تم تمديده ليصبح مستمرًا مع الفريق السماوى لمدة موسمين مقبلين.

وكان مصدر فى بيراميدز كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، ثم تم تمديد التعاقد لموسم أخر ليصبح مجمل التجديد "موسمين"