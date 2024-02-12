Monday, 12 February 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر فى تشكيل الزمالك لودية ليفلز

2/12/2024 4:30:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض وديه ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.



ويضم التشكيل كلاً من :



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع : سيد عبد الله " نيمار" - محمود علاء -
مصطفى الزناري -

إبراهيما نداي.



خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - ناصر ماهر - مهاب ياسر - سيف جعفر.



خط الهجوم : سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.



ويخوض فريق الكرة الأول بنادى
الزمالك ، اليوم الاثنين، مباراتين وديتين أمام فريقي ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى" ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile". وطلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.












MENAFN12022024000132011024ID1107840313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث