ناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر فى تشكيل الزمالك لودية ليفلز

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- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض وديه ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
ويضم التشكيل كلاً من :
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع : سيد عبد الله " نيمار" - محمود علاء -
مصطفى الزناري -
إبراهيما نداي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - ناصر ماهر - مهاب ياسر - سيف جعفر.
خط الهجوم : سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.
ويخوض فريق الكرة الأول بنادى
الزمالك ، اليوم الاثنين، مباراتين وديتين أمام فريقي ليفلز "أحد فرق دورى الدرجة الرابعة" والفيوم "أحد فرق دورى القسم الثانى" ضمن خطة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile". وطلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.
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