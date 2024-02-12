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مجلس الأمة يواصل في جلسته غدا وبعد غد النظر بالخطاب الأميري

2/12/2024 4:29:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير إخباري)
الكويت - 12 - 2 (كونا) -- يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) وبند (الإحالات) ثم بند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة).
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بحسب جدول الأعمال إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 للسنوات من (2024-2027) وبند يشمل الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب ثم بند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات (كاراكال العمودية) وعقد طائرات (يوروفايتر).
وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والذي تم إقراره في المداولة الأولى ومشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل قانون المرور.
ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن (القرض الحسن) والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
كما أدرج بند (طلبات المناقشة والتحقيق) ويشمل طلب مناقشة نيابي بشأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابي بشأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابي بشأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ومن البنود المدرجة (تقارير لجان التحقيق) ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و(تقارير اللجان) ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والآخر بشأن تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند (ما يستجد من أعمال).(النهاية)

ع ع / ن ش / ع ع ح




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