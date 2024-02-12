التبرع بالأعضاء .. إنهاء ألم وإحياء أمل

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) تقرير وكالة الأنباء السعودية (واس) ضمن الملف الصحي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

من سعود الجنيدل والبندري حبرمالرياض - 12 - 2 (كونا) -- لم يكن يدور في خلد المتبرعة نجلاء السديري أو يجول في خاطرها أن تعيش تجربتين مختلفتين تجربة تبرع لأقرب الناس إليها وتجربة انتظار متبرع لفلذة كبدها.. تجربتان أثرتا كثيرا في حياتها وقلبتاها رأسا على عقب. المتبرعة السديري كانت مثل أي فتاة تعيش حياة طبيعية وفي مقتبل عمرها أي قبل ما يربو على 20 عاما اتخذت قرارا مهما بالتبرع بكليتها لشقيقتها صيتة التي كانت تعاني فشلا كلويا ومع أن نجلاء كانت تخاف من المستشفيات والأطباء وأيضا لم يكن عندها تصور واضح لعمليات زراعة الأعضاء إلا أن معاناة أختها مع الغسيل الكلوي وما تكابده للتعايش مع الفشل العضوي حتم عليها اتخاذ قرار التبرع لتنهي تلك المأساة والمشقة. تقول السديري "حينما بدأت عمل التحاليل في المستشفى زال عني تماما كل الخوف السابق وبدأت أعيش الأمل برؤية أختي صيتة تمارس حياتها بشكل طبيعي وفعلا هذا ما حصل وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وعشت إحساسا عظيما بكل ما تحمله الكلمة من معنى إحساس العطاء والوفاء وإنهاء معاناة شقيقتي وحينما شاهدتها متعافية غمرتني سعادة كبيرة لا توصف". وشاءت أقدار الله أن تعيش نجلاء العام الماضي تجربة مريرة تمثلت في انتظار متبرع لإنقاذ ابنتها سلطانة بعد فشل وظائف كبدها وكانت حالة سلطانة حرجة جدا وساء وضعها الصحي كثيرا وبين تعلق ببصيص أمل للعثور على متبرع لإنقاذ حياة ابنتها وبين حرقة وألم ووجع تعايشه وتتجرع مرارته يوميا حينما تنظر إلى فلذة كبدها التي كانت قاب قوسين أو أدنى من مفارقة الحياة وهي عاجزة عن مساعدتها إلا أن أرحم الراحمين كتب لها عمرا جديدا. حياة بعد ممات.. بهذه الكلمات يصف المصاب بالتليف الكبدي عبدالله التميمي حاله بعد إصابته بالفشل العضوي الذي غير حياته وجعله يرتاد المستشفيات مرارا وتكرارا متشبثا بالحياة إلا أن حالته تزداد سوءا وتستلزم زراعة كبد تنقذ حياته. يقول التميمي "أنا رجل مؤمن بقضاء الله وقدره ولم أكن قلقا على نفسي بقدر ما كنت قلقا على عائلتي لكونهم في أمس الحاجة إلي وكنت أدعو الله دائما أن يخلفني عليهم والحمد لله فبعد ظلام دامس عشت فيه انبلج نور أضاء حياتي وحياة عائلتي ومن الله علي بالشفاء بعدما تبرع لي متوفى دماغيا بكبده التي أنقذت حياتي عن طريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء".المركز السعودي لزراعة الأعضاء.. منارة مشرقة تضيء حياة المرضىبدأ تاريخ زراعة الأعضاء في المملكة عام 1979 بزراعة أولكلية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية إلا أن البداية الفعلية لبرنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمملكة - بحسب ما يذكره المدير العام للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور طلال القوفي- كانت من خلال إنشاء المركز الوطني للكلى والذي جاءت فكرة إنشائه بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - حينما كان - أيده الله - أميرا لمنطقة الرياض آنذاك حيث أثمرت مبادرته الكريمة بصدور الأمر السامي الكريم (7/ 1561/م) في 19/ 5 / 1404هـ بإنشاء المركز الوطني للكلى. ومع تعدد نشاطات المركز وتوسع خدماته والتي شملت زراعة الأعضاء المختلفة صدر الأمر السامي الكريم رقم (80) في 20 / 6 / 1413هـ بتغيير مسماه إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء. ويضطلع المركز بعديد من المهام والعمليات التنظيمية والتشغيلية التي من شأنها تنظيم ممارسة التبرع وزراعة الأعضاء في المملكة من خلال وضع السياسات والإجراءات الخاصة بأنشطة الزراعة والتبرع بالأعضاء وفق نظام التبرع بالأعضاء البشرية الصادر (م/70-1442) وإعداد المعايير والشروط اللازمة لترخيص برامج زراعة الأعضاء ومراقبة المنشآت وتقويمها بشكل دوري إضافة إلى تسجيل ومتابعة حالات مرضى الفشل العضوي والمرضى بعد الزراعة واستقبال حالات الوفاة الدماغية ومتابعة سلسلة إمداد الأعضاء على مراكز الزراعة في المملكة إضافة إلى الإشراف على قوائم الانتظار وتحديد أولوية المستحقين من خلال توصيات اللجان العلمية الوطنية بناء على المعايير المبنية على أسس ودراسات مستوحاة من تجارب الدول الأخرى والتي تهدف إلى خدمة المريض المستحق. وخلال الأربعين عاما الماضية من عمل المركز تطورت ممارسة التبرع بالأعضاء وزراعتها على مستوى المملكة لخدمة مرضى القصور العضوي النهائي وتزايدت عمليات زراعة الأعضاء كالكلى والقلب والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء والأنسجة كالعظام والقرنيات مما وضعالمملكة في مركز متقدم حيث تبوأت المرتبة الثانية عالميا للتبرع بالأعضاء من الأحياء بحسب إحصائيات المرصد العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء للعام 2022. وتتوافر جميع أنواع زراعات الأعضاء عبر سلسلة من مراكز الزراعة المنتشرة حول المملكة وهناك عمليات نوعية أجريت في المملكة مثل الجراحات المنظارية الروبوتية في استئصال الأعضاء وزراعتها كالكلى والكبد وبالنسبة للكبد تعد تلك العملية الأولى من نوعها على مستوى العالم.وتواؤما مع التحول الحكومي خاصة فيما يحقق التحول الرقمي وضمن مستهدفات التحول الصحي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أطلق المركز منصة أثر الإلكترونية وهي - وفق ما يذكره منسق زراعة الأعضاء الإكلينيكي الدكتور حازم جوخدار -قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء حيث أطلقت المرحلة الأولى منها في 7 يناير 2024 . وتقوم المنصة بعديد من المهام منها رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل لتحقيق الوصول السهل للاجراء العلاجي وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات وحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء وإمكانية الربط الإلكتروني والتكامل مع الأنظمة المعلوماتية الصحية إضافة إلى متابعة حالة التبرع من وقت تبليغ الحالة حتى إنهاء إجراءات مزايا المتبرعين بصورة رقمية دون الحاجة لتعاملات ورقية أو الحضور لمقر المركز وذلك لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة للمتبرعين. وفيما يتعلق بتسلسل متابعة الحالات لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء - وفق ما يقوله منسق زراعة الأعضاء الإكلينيكي الدكتور خالد الروقي- فإن البداية تكون باستلام البلاغ من أحد المستشفيات التي تتوافر فيها حالة التبرع للابلاغ عن وجود حالة اشتباه بوفاة دماغية وبعد استقبال البلاغ تبدأ عملية المتابعة من خلال الأطباء الموجودين والمتابعين للحالة حيث يتم التأكد منهم عن مجرى عملية تشخيص الوفاة الدماغية.ولتشخيص الوفاة الدماغية في المملكة العربية السعودية - بحسب ما يذكره رئيس اللجنة الوطنية للوفاة الدماغية رئيس وحدة الأعصاب بمستشفى قوى الأمن الدكتور فيصل السويدان- فإنه يتطلب إثبات وفاة كامل الدماغ وليس جذع الدماغ فقط كما هو معمول به في بعض الدول ويلزم لذلك أن تكون دقة التشخيص بنسبة 100 في المئة لعدم قبول الخطأ أو القصور في تشخيص الحالة ويتم ذلك عبر تطبيق البروتوكول السعودي لتشخيص الوفاة الدماغية وهو من أكثر البروتوكولات صرامة في العالم ويحدث بشكل دوري ويضاف إليه أهم المعطيات العلمية الحديثة من أدوات التشخيص والمدد الزمنية اللازمة لحصول الإثبات واليقين ويتم كذلك باستخدام الفحوصات المتقدمة لإثبات انقطاع الدورة الدموية عن الدماغ وانعدام النشاط الكهربائي لخلايا الدماغ. وهذه الفحوصات تعد تأكيدية وليست اختيارية كما يجري في بعض الدول ويدل ذلك على حرص المسؤولين والأطباء والعاملين في المستشفيات على عدم قبول أي خطأ في عملية تشخيص الوفاة الدماغية داخل المملكة. وبعد التأكد من تشخيص الوفاة الدماغية يتم التنسيق لمقابلة ذوي المتوفى في المستشفى حيث يحضر اللقاء أطباء العناية المركزة للمشاركة في الحوار ويكون الفريق الطبي على أتم الجاهزية للاجابة عن جميع استفساراتهم. ويحرص المركز السعودي لزراعة الأعضاء على التأكد من سلامة الأعضاء بدءا من متابعة الحالة عند التبليغ بها إلى أن تتم موافقة ذوي المتوفى بالتبرع وكذلك سلامة المستفيدين بعد عملية زراعة الأعضاء وهو أمر مهم جدا لأن الهدف من الزراعة هو تحسين جودة الحياة لمرضى الفشل العضوي. يقول مدير سلسلة إمداد الأعضاء في المركز السعودي لزراعة الأعضاء أحمد الجعفري "من ضمن الإجراءات التي يعمل عليها المركز إجراء تحاليل مخبرية وفحوصات للمتبرع وذلك للتأكد من سلامة الأعضاء وعملها بشكل مناسب من ثم يتم اختيار المريض أو المستفيد المناسب والذي يكون بأشد الحاجة لزراعة هذا العضو". ويتولى المركز مهمة التنسيق مع المستشفيات التي يوجد فيها المتبرع بحيث تتم عملية ترتيب غرف العمليات وقت وصول الفرق الطبية وفي حال وجود الحالة خارج مدينة الرياض يتم التنسيق مع مركز الإحالات الطبية في وزارة الصحة لتأمين طائرات مجهزة لنقل الفرق الطبية للمدينة التي يوجد فيها المتبرع أو إلى إحدى دول الخليج. وفيما يتعلق بالوقت المستغرق بين الاستئصال وعملية الزراعة فإن ذلك يتم -بحسب ما يقوله الجعفري- في وقت قياسي جدا فبعد الاستئصال تحفظ وتنقل بعناية كبيرة وتزرع بأسرع وقت ممكن وذلك لأهمية عامل الوقت لصلاحية الأعضاء بعد الاستئصال وعلى سبيل المثال لا تتجاوز مدة زراعة القلب منذ لحظة الاستئصال إلى عملية الزراعة 4 ساعات والرئة 6 ساعات والكبد 12 ساعة بينما تراوح المدة الزمنية للكليتين من 24 - 48 ساعة ويقوم المركز بالتنسيق مع فرق الاستئصال وإيصال الأعضاء لمراكز الزراعة في مدة قياسية ما بين 4 - 6 ساعات. وتوجد اتفاقية بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء ودول الخليج بخصوص استقبال بلاغات التبرع بالأعضاء ويتم بعد ذلك التنسيق مباشرة مع مراكز الزراعة واستلام بيانات الجراحين والمنسقين والتمريض الذين سيشاركون في العملية كما يتم التنسيق مع الإخلاء الطبي والجوازات والجمارك وأمن المطارات لإجراء عملية النقل وكل ذلك يتم في أقل من 12 ساعة لأن عامل الوقت هو الأساس في هذه الحالات. وبخصوص التبرع من شخص حي إلى شخص آخر مصاب بفشل عضوي يقول استشاري أمراض وزراعة الكلى رئيس اللجنة التنفيذية لزراعة الأعضاء بالإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع الدكتور سلطان الدلبحي إن "عملية التبرع بالأعضاء عملية آمنة ونشهد حاليا عودة المتبرع لممارسة حياته الطبيعية بعد عملية التبرع من أسبوعين إلى شهر وبجودة حياة مماثلة للشخص غير المتبرع وعلى المتبرع الالتزام بتعليمات الطبيب الجراح خلال فترة التشافي والتئام الجروح مع المحافظة على وزن مثالي ونمط الحياة الأمثل فيما يعود المتبرع له إلى ممارسة حياته ومزاولة الأعمال في مدة تراوح بين شهر و45 يوما بعد عملية الزراعة". ولا تسمح الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة -بحسب الدكتور الدلبحي- بالتبرع بأكثر من عضو من متبرع واحد وذلك حفاظا على سلامة المتبرع وصحته وجودة العضو المزروع بعد الزراعة.التبرع بالأعضاء.. صدقة جارية وعمل صالحوبحسب بيان صادر من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة فإن التبرع بالأعضاء ليستفيد منها الآخرون من العمل الصالح الذي اتفقت الهيئات والمجامع العلمية الشرعية على عظيم أجره وهو داخل في مشمول استبقاء الحياة والمحافظة عليها التي هي من أعظم مقاصد ديننا الحنيف وعلى هذا المقصد تدور شرائع متنوعة في الدين الإسلامي وفي ذلك يقول الله جل شأنه {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} كما أن هذا التبرع من الإحسان الوارد في قول الله عز وجل {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}. والأمر بالإحسان في الآية الكريمة يشمل جميع أنواع الإحسان ومن أعظم أنواعه أن يكون الإنسان سببا بإذن الله تعالى في استبقاء حياة إنسان آخر أو في التخفيف من آلامه أو في الشفاء من مرضه. ومقاصد الشريعة الإسلامية -بحسب بيان الأمانة- كفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة راجحة للفرد والجماعة والتي تدعو إلى التعاون والتراحم وتحث على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتعده نوعا من التكافل بين أفراد المجتمع وذلك داخل في مشمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق "التبرع بالأعضاء موضوع مهم وحيوي يتعلق بإحياء أنفس وإسعاد أنفس وهذه العمليات أصبحت مشاهدة في كل المجتمعات ونجاحها أصبح ظاهرا معروفا واستفادت منها أسر كثيرة وهي من نعم الله على الناس في هذا العصر الذين شهدوا قول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}". وحالات التبرع بالأعضاء -وفق ما يوضحه الشيخ المطلق - تكون على إحدى الصور التالية: الأولى هي التبرع من حي إلى حي وهذا في الأعضاء التي لا تؤثر على المتبرع بحسب دراسات من منظمة الصحة العالمية وواقع رآه الناس وهي داخلة في قول المولى جل شأنه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان}. والصورة الثانية من التبرع هي الوصية بالتبرع بعد الوفاة الدماغية بحيث يسجل الإنسان رغبته بالتبرع بأعضائه التي يمكن الاستفادة منها وهذه الأعضاء قد استفاد الناس منها وظهرت آثارها وهي صدقة جارية وعمل صالح وهي من الإحسان والله يحب المحسنين. يقول الشيخ المطلق "قارنا بين شخصين قريبين أحدهما تبرع بأعضائه واستفاد منها نحو عشرة أشخاص وآخر لم يتبرع ومنع ذلك وبالتالي تلفت أعضاؤه بعد دفنه فلم يستفد الميت ولم يستفد الناس ولم تكن عملا صالحا يتقرب به إلى الله ويسجل في حساب هذا المتوفى ولقد تحدثت مع أحد المشايخ الكبار وقال لي إن هذه القرنية التي في عيني الآن زرعت لي وأشكر الله جل شأنه على هذه النعمة التي أنعم الله بها علي بأن وجد لي بصر وأصبحت أرى وأقرأ وكنت قبل ذلك لا أستطيع القراءة". والصورة الثالثة هي أن يتبرع أولياء المتوفى دماغيا بأن تؤخذ الأعضاء التي يستفاد منها وتعطى إلى من هم في حاجة ماسة إليها. وهنا يؤجر المتوفى بهذا العمل لأنها أعضاؤه ويؤجر وليه الذي تبرع بها ويسجل ذلك لهم من الصدقات الجارية التي تستمر مدة الاستفادة منها وقد تتجاوز عشرات الأعوام وهذا عمل شريف وافر الأجر ينبغي أن نتذكره ونحث عليه.القيادة الرشيدة والتبرع بالأعضاء.. بادرة إنسانية ولفتة أبوية حانيةوكان للقيادة الرشيدة القدح المعلى في دعم المركز السعودي لزراعة الأعضاء من خلال تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله في برنامج التبرع بالأعضاء في مايو 2021. وتأتي هذه البادرة المعهودة وغير المستغربة في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتشجيعا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في البرنامج لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد امتثالا لقول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}. ونتج عن هذه البادرة -بحسب المدير العام للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء - ارتفاع أعداد المسجلين في البرنامج من 50 ألفا إلى أكثر من 500 ألف متبرع في نهاية العام 2023.التبرع بالأعضاء.. قمة العطاء والوفاءتقول السديري "أنا عشت تجربة التبرع وكانت فعلا شعورا رائعا بين العطاء والرضا والتكافل الذي حث عليه ديننا الإسلامي وبين نيل الأجر بإذن الله من رب العالمين فكيف إذا كان التبرع لشخص قريب منك ويهمك أمره". وها هي السديري المستشارة في العلاقات الإعلامية الدولية بعد مضي أكثر من عقدين على تبرعها تعيش حياة طبيعة كما أن سعادتها لا توصف بمشاهدة ابنتها التي من الله عليها بالشفاء بعدما تبرع متوفى دماغيا بأعضائه التي أنقذت ابنتها وأنقذت مرضى آخرين وهي تدعو له في كل وقت وحين وأصبحت تحث الناس في كل محفل على المبادرة بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء. وتفاعلا مع التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء يقول الشيخ المطلق "أنا من الذين سارعوا إلى دعم الذين يدعون الناس للتبرع سواء من الأحياء للأحياء أو من الأموات إلى الأحياء وقد سجلت في مضمار التبرع بالأعضاء بعد الموت ونحن حينما ندعو الناس إلى هذا الأمر كنا من أول المبادرين إلى التبرع والاعتزاز به". وتعد زراعة الأعضاء الحل الوحيد لمرضى الفشل العضوي النهائي ومن هنا تنبثق أهميتها في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين ليس لهم حل أو أمل في العلاج بعد مشيئة الله إلا من خلال إجراء عملية زراعة عضو جديد لهم. ويستطيع الأشخاص التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء من خلال الدخول على منصة توكلنا وبعدها اختيار الخدمات والذهاب إلى التبرع بالأعضاء ثم الموافقة على الشروط والتوصية ويمكن للمبادر بالتسجيل التراجع عن تسجيله إضافة إلى إمكانية تحديد الأعضاء المراد التبرع بها أو التبرع بجميعها.(النهاية)