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مسؤول صحي: انطلاق مؤتمر الكويت ال23 لطب وجراحة العيون الخميس المقبل

2/12/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون في وزارة الصحة الدكتور أحمد الفودري عن انطلاق مؤتمر الكويت ال23 لطب وجراحة العيون الخميس المقبل برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لمناقشة أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون.
وذكر الدكتور الفودري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن المؤتمر الذي تمتد فعالياته على مدى ثلاثة أيام يشهد مشاركة 46 خبيرا من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والهند واليابان.
وأشار أيضا إلى مشاركة خبراء من السعودية والإمارات وقطر وعمان ومصر فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون ورئيس الجمعية (الرمدية) المصرية.
وأكد الفودري أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات العلمية مع الأطباء العالميين ومواكبة افضل واحدث البروتوكولات الطبية العالمية في مجال طب وجراحة العيون.
وبين أن المؤتمر سيضم محاضرات وورش عمل عن كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون ومنها إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وكذلك عن حقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.
وأفاد أن المؤتمر يحتوي لأول مرة على نظام محاضرات مزدوجة على قناتين سمعيتين يتم خلالهما مناقشة تخصصات مختلفة في طب العيون مما يسمح بزيادة عدد المحاضرين والمحاضرات في جميع التخصصات من القرنية والماء الأبيض والشبكية وضغط العين وعيون الاطفال والحول ومحجر العين والجفون والقناة الدمعية وأعصاب العين.(النهاية)

م ر ف / أ ب غ




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