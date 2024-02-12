استشهاد أكثر من 100 فلسطيني جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 2 (كونا) -- استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب مئات آخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في (رفح) ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وذكرت أن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف من قبل بوارج حربية على مدينة (رفح).
ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى (الكويت) صهيب الهمص أن "المستشفى ممتلئ بالجرحى ولا يوجد ما يكفي من الدواء والأمصال".
وفي سياق متصل قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني إن مدينة (رفح) تشهد غارات إسرائيلية "عنيفة" تتركز في وسط المدينة وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر الجمعية. (النهاية)
ن ق / ن ع ع
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