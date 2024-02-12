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استشهاد أكثر من 100 فلسطيني جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة (رفح)

2/12/2024 4:29:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 2 (كونا) -- استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب مئات آخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في (رفح) ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وذكرت أن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف من قبل بوارج حربية على مدينة (رفح).
ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى (الكويت) صهيب الهمص أن "المستشفى ممتلئ بالجرحى ولا يوجد ما يكفي من الدواء والأمصال".
وفي سياق متصل قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني إن مدينة (رفح) تشهد غارات إسرائيلية "عنيفة" تتركز في وسط المدينة وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر الجمعية. (النهاية)

ن ق / ن ع ع



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