بوم (سفار).. سواعد كويتية تؤكد أن التطور الحضاري لم يقف أمام مهنة (القلافة) والإخلاص لها

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من آمنة عاشور

(تحقيق) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- عند بوابة مشروع (المكشات 2) بالجزيرة الشمالية لجسر جابر يقوم عدد من أعضاء فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بالعمل على بناء بوم (سفار) وهم يؤكدون بذلك أن التطور الحضاري لم يقف امام مهنة (القلاف) وإخلاصه لعمله المتقن الذي يخلد تاريخ الكويت القديم.

ويأتي ذلك رغبة واهتماما بماضي الآباء والأجداد وحرصا على نقل هذا التراث جيلا بعد جيل لتبقى هذه المهنة دليلا حيا على كفاحهم وإصرارهم على التميز والعطاء والتحدي رغم كل الظروف الصعبة التي كانت في سائدة في أيام الغوص.

عضو فريق (اكسبو 965) الحرفي حسين خليل القلاف أكد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين انه يعمل على مشروع (وشار بوم كويتي سفار) من الخشب الساج البورمي بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال إن (سفار) يعد أشهر السفن الكويتية الشراعية وقد أثبت نجاحه وانتشر في الموانئ قديما وكان من أبرز أعمال القلاف الكويتي كونه قويا ويصمد أمام الامواج العاتية لذلك تم اختياره كشعار للدولة وتم وضعه على العملة المحلية المعدنية والورقية.

وذكر أن خطوات بناء السفينة تكمن أولا في اختيار نوع من الخشب الصلب يسمى (البيص) ويعد أساس قاعدة السفينة بعد فحصه والتأكد من خلوه العيوب.

وأوضح أنه اللوح الأول بالبناء ويتم وضعه على قوائم خشبية مرتفعة عن الأرض بعض الشيء للمساعدة في عملية البناء وتسمى (الطعوم) ثم يأتي دور (الميل) الذي يوضع على (البيص) ويدق المسمار بشرط ألا يحيد عن القاعدة يليه (الجافتوه) وهو لوح قوي يوضع داخل جوف السفينة فوق (البيص).

وأشار إلى أنه يتم أخذ القياسات اللازمة باستخدام أداة تسمى (الهنداسة) وهي ربع منقلة هندسية لقياس الزوايا يستخدمها القلاف في عمله لحساب (ميل الصدر) في مقدمة السفينة و(ميل التفر) لمؤخرة السفينة وتعد من أسرار مهنة (القلافة) ولا أحد يعرف قياساتها إلا صانعي السفن.

وحدثنا عما يسمى (بالشلامين) ومفردها (شلمان) ومكانها داخل جسم السفينة وتعد كالقفص الصدري لكي يتم تثبيت عليها اللوح (المالج) وهو أول لوح يوضع في جسد السفينة الخارجي ويليه ما يسمى (بالخد) الذي يثبت فوق لوح (المالج) وميلانه أكبر منه وبذلك يكون العمل قد تم على بناء أساس لاستكمال عملية البناء وباقي مراحل التنفيذ.

وذكر القلاف أن من اهم الأجزاء الخارجية عند بناء السفن (ميل الصدر) وهو مقدمة السفينة و(ميل التفر) الذي يكون في المؤخرة وبعد تثبيت الميلين بالقاعدة يكون الاطار العام للسفينة قد اكتمل ويتم بعد ذلك العمل على بناء الأجزاء الأخرى من المكونات الداخلية والخارجية للسفينة.

وبدوره أوضح عضو الفريق الحرفي حسين عبدالرحمن التركيت الذي يقوم بالعمل على البوم (سفار) بـ(المكشات 2) أن طول قاعدة البوم بلغت ثلاثة أمتار وارتفاعه متر ونصف وعرضه السفلي متر و40 سم والعرض العلوي سبعة أمتار.

وأكد التركيت انه بالرغم من التطور الحضاري الذي تشهده البلاد حاليا فإن (القلافة) ما زالت قائمة في العديد من الورش ولا سيما في الورش المنزلية مبينا أن كثيرا من الكويتيين مازالوا يهتمون بهذه المهنة التراثية ويحبونها.

وأشار إلى أن عشقه لهذه المهنة بدأ منذ نشأته الأولى في جزيرة فيلكا مضيفا أنه يملك حاليا رشة خاصة في منزله حيث يمارس هواية (القلافة).

واختتم التركيت حديثه بالقول إن (القلافة) تعتبر مهنة كويتية قديمة أساسها الخبرة والإتقان في صناعة السفن وقد اشتهر بها الكويتيون على مدى تاريخهم ولا يزال أبناء اليوم يعتزون بها.(النهاية) ا س ع / ط أ ب