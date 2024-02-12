(الجمعيات النسائية): انطلاق المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن) الخميس المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 12 – 2 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية انطلاق المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والأمن السلام) حول (التحديات أمام النساء في المنطقة العربية.. وقف العدوان على غزة الآن وليس غدا) يوم الخميس المقبل ويستمر يومين برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعدالعبد الله الصباح في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بمشاركة نخبة من وزيرات المرأة وممثلي بعض المنظمات الأممية والدولية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.
وأكدت الشيخة فادية الأهمية البالغة للمؤتمر في ظل الأحداث الدولية الراهنة وما يعكسه من جهود دولية ومحلية في مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت أن المؤتمر يحظى بحضور ومشاركة فاعلة لعدد من القامات تقدم أوراق عمل مهمة تسلط الضوء على العديد من القضايا الملحة وطرحها على طاولة البحث والنقاش وتبادل وجهات النظر.
وأوضحت أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات تسلط الضوء على عدد من المحاور المهمة إذ تستعرض الجلسة الأولى (دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورصد جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات) و(قراءة في الوضع الصحي في قطاع غزة) و(توثيق تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة).
وبينت ان الجلسة الثانية تناقش (تداعيات وآثار الاحتلال على دولة الكويت عام 1990) و(آثار النزاع المسلح فى السودان على المرأة والطفل والخطوات نحو السلام) بينما تتناول الجلسة الثالثة محور (القانون الدولي الإنساني ومنظومة القرارات الخاصة بالمرأة والسلام والأمن).
وذكرت الشيخة فادية ان الجلسة الرابعة تتناول محور (من وقف النار إلى الحلول المستدامة) فيما تتناول الجلسة الخامسة (مساعي الآليات الوطنية العربية في سياق تنفيذ القرار رقم 1325).
وأشارت إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستشهد اطلاق (نداء الكويت حول حماية النساء والأطفال في المنطقة العربية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة).(النهاية)
م ر ف / ا ع ب
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