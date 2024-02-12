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(الجمعيات النسائية): انطلاق المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن) الخميس المقبل

2/12/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 12 – 2 (كونا) -- أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية انطلاق المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والأمن السلام) حول (التحديات أمام النساء في المنطقة العربية.. وقف العدوان على غزة الآن وليس غدا) يوم الخميس المقبل ويستمر يومين برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
وقالت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية سعدالعبد الله الصباح في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بمشاركة نخبة من وزيرات المرأة وممثلي بعض المنظمات الأممية والدولية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.
وأكدت الشيخة فادية الأهمية البالغة للمؤتمر في ظل الأحداث الدولية الراهنة وما يعكسه من جهود دولية ومحلية في مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت أن المؤتمر يحظى بحضور ومشاركة فاعلة لعدد من القامات تقدم أوراق عمل مهمة تسلط الضوء على العديد من القضايا الملحة وطرحها على طاولة البحث والنقاش وتبادل وجهات النظر.
وأوضحت أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات تسلط الضوء على عدد من المحاور المهمة إذ تستعرض الجلسة الأولى (دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورصد جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات) و(قراءة في الوضع الصحي في قطاع غزة) و(توثيق تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة).
وبينت ان الجلسة الثانية تناقش (تداعيات وآثار الاحتلال على دولة الكويت عام 1990) و(آثار النزاع المسلح فى السودان على المرأة والطفل والخطوات نحو السلام) بينما تتناول الجلسة الثالثة محور (القانون الدولي الإنساني ومنظومة القرارات الخاصة بالمرأة والسلام والأمن).
وذكرت الشيخة فادية ان الجلسة الرابعة تتناول محور (من وقف النار إلى الحلول المستدامة) فيما تتناول الجلسة الخامسة (مساعي الآليات الوطنية العربية في سياق تنفيذ القرار رقم 1325).
وأشارت إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستشهد اطلاق (نداء الكويت حول حماية النساء والأطفال في المنطقة العربية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة).(النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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