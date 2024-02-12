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الأمن العام: خطة مرورية ترافق الاحتفال بالمنتخب الوطني

2/12/2024 4:29:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - أعلنت مديرية الأمن العام عن خطة مرورية للاحتفالات بعودة المنتخب الوطني لكرة القدم وتأمين الحركة المرورية على طول مسار سير حافلة المنتخب الوطني من مطار الملكة علياء الدولي، وصولاً لمكان الاحتفال الرئيس في ستاد عمان الدولي.
وتأتي الخطة للحفاظ على إنسيابية الحركة المرورية وإجراء التحويلات المرورية المناسبة وللتسهيل على المواطنين الراغبين بالمشاركة بالاحتفالات والفعاليات وضمان وصولهم لمواقعها بكل سهولة ويسر.
ودعت المديرية الجميع إلى اتباع إرشادات رجال الأمن العام ورقباء السير المنتشرين على طول الطريق وفي موقع الاحتفال لتقديم الخدمة والإرشاد لهم.
--(بترا)
ل م/ أ أ / س س
12/02/2024 12:09:04

MENAFN12022024000117011021ID1107840301

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