الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله 12 شباط (بترا) -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، 27 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة . وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وقلقيلية ورام الله والبيرة والخليل وجنين وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وأعتقلت هؤلاء المواطنين. --(بترا) م . ف /اص / س س 12/02/2024 12:05:21

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