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استقرار أسعار الذهب عند 2037.10 دولار للأوقية

2/12/2024 4:29:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)-استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين ،في تعاملات متواضعة بسبب العطلات، مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الإقتصادية.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولار للأوقية، ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات، كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر البلاتين في التعاملات الفورية عند 871.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 865.13 دولار، كما صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.71 دولار.
--(بترا)
رصد/ ر س /اص / س س
12/02/2024 12:02:36

MENAFN12022024000117011021ID1107840298

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