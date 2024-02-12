استقرار أسعار الذهب عند 2037.10 دولار للأوقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)-استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين ،في تعاملات متواضعة بسبب العطلات، مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الإقتصادية.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2023.03 دولار للأوقية، ليتأرجح في نطاق خمسة دولارات، كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر البلاتين في التعاملات الفورية عند 871.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 865.13 دولار، كما صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.71 دولار.
--(بترا)
رصد/ ر س /اص / س س
12/02/2024 12:02:36
MENAFN12022024000117011021ID1107840298
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