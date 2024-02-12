بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الساعة الثانية ظهرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط(بترا)- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا يقضي بإنهاء دوام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وتاليا نص البلاغ الرسمي رقم (1) لسنة 2024:

"لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة، ينتهي دوام يوم الاثنين الموافق 12 من شهر شباط لسنة 2024 ميلادية الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، باستثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك".

--(بترا)

ف ج

12/02/2024 11:59:39