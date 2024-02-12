Monday, 12 February 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة قطرة في محيط الاحتياجات

2/12/2024 4:29:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس، إن الإمدادات الصحية التي دخلت غزة لا تشكل إلا "قطرة في محيط" الاحتياجات المطلوبة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، دعا أدهانوم غيبريسوس، مجددا اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار على غزة، وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".
وفي وقت سابق، حذر رئيس المنظمة من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وقال في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد كيان آخر غيرها لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل"، مناشدا لإعادة النظر في المزاعم التي تسببت باتخاذ العديد من الدول قرارا بتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/02/2024 11:42:56

MENAFN12022024000117011021ID1107840295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث