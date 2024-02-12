الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة قطرة في محيط الاحتياجات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس، إن الإمدادات الصحية التي دخلت غزة لا تشكل إلا "قطرة في محيط" الاحتياجات المطلوبة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، دعا أدهانوم غيبريسوس، مجددا اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار على غزة، وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".
وفي وقت سابق، حذر رئيس المنظمة من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وقال في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد كيان آخر غيرها لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل"، مناشدا لإعادة النظر في المزاعم التي تسببت باتخاذ العديد من الدول قرارا بتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
12/02/2024 11:42:56
MENAFN12022024000117011021ID1107840295
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