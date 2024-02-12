الصحة العالمية: الإمدادات الطبية لغزة قطرة في محيط الاحتياجات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس، إن الإمدادات الصحية التي دخلت غزة لا تشكل إلا "قطرة في محيط" الاحتياجات المطلوبة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، دعا أدهانوم غيبريسوس، مجددا اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار على غزة، وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

وفي وقت سابق، حذر رئيس المنظمة من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون له "عواقب كارثية" على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه "لا يوجد كيان آخر غيرها لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل"، مناشدا لإعادة النظر في المزاعم التي تسببت باتخاذ العديد من الدول قرارا بتعليق التمويل المقدم إلى الأونروا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

12/02/2024 11:42:56