تعاظم الإنجازات الحقوقية لمصلحة الأسرة والطفل في عهد الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) -محمد المومني- تعاظمت الإنجازات الحقوقية لمصلحة الأسرة والطفل في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث ركزت هذه المرحلة على إعطاء الرعاية للأسرة والطفل باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الأردني.

ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهما في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية في المجتمع الأردني، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة بعدالة واهتمام.





"المجلس الوطني لشؤون الأسرة قصة نجاح ملكية"

ويعد المجلس الوطني لشؤون الأسرة قصة نجاح ملكية بدأتها جلالة الملكة رانيا العبد الله، بدءا من عام 1999، حيث كلّفت جلالتها فريقًا مختصًا بتطوير استراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة تهدف إلى توفير التنمية المتوازنة والشاملة، وتطوير وعي الأسرة والمجتمع بالقضايا المتعلقة بالطفولة، وقام الفريق في كانون الأول من عام 2000 بتطوير وثيقة استراتيجية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة تستجيب لاحتياجات الأطفال الصغار في الأردن، وتضمن إيجاد البيئة والظروف الملائمة لجميع الأطفال الأردنيين، لتحقيق أقصى إمكانيات النمو والتطور لديهم.

ولضرورة إيجاد مؤسسات وطنية تهتم بشؤون أفراد الأسرة بجميع فئاتهم العمرية وضرورة وجود إطار مؤسسي داعم ومنسق لجهود جميع المؤسسات والجهات المعنية بشؤون الأسرة الأردنية بشكل تكاملي وفعّال، جاءت الإرادة الملكية السامية بتأسيس " المجلس الوطني لشؤون الأسرة" بموجب قانون رقم (27) لسنة 2001، لتترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله، ولتؤكد في رؤيتها " مكانة الأسرة الأردنية وأهمية حماية ورعاية كل فرد من أفرادها، لأن الأسرة المتماسكة هي الأقدر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التقدم".

ويضم مجلس الأمناء وزراء الوزارات: (التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية)، ومدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، إضافة إلى عدد من الذوات بصفاتهم الشخصية، ويعتبر هذا المجلس من دعائم المجلس حيث يعمل على رسم السياسات واستراتيجياتها وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها.

وضمن رؤى وتوجهات جلالتها لهذه المرحلة، فقد جاءت الجهود لافتتاح حضانات بهدف توفير البيئة الآمنة للطفل ولتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تفضلت جلالتها بافتتاح حضانة الخدمات الطبية الملكية في العام 2014 وحضانة الجامعة الهاشمية في العام 2016 وفق نظام جودة الحضانات، وبعدها بدأ المجلس بالتوسع بافتتاح حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص ليبلغ عددها (83) حضانة حتى عام 2021، بالإضافة لافتتاح حضانات منزلية بلغ عددها (10) حضانات.

وخلال ظهور جائحة كورونا عام 2022 والتي امتدت آثارها على العالم ، وبعد العودة التدريجية للقطاعات وعودة عدد من العاملين إلى بيئات العمل وحاجتهم أيضاً لوجود أبناءهم في بيئات صحية وآمنة، فقد أدرك المجلس هذه الحاجة وقام بوضع دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار الفيروس في الحضانات.

كما أن إقرار قانون حقوق الطفل الأخير رقم (17) لسنة 2022 كان علامة فارقة لتوفير سُبل العيش المُثلى لطفولة آمنة، واستثمارًا حقيقيًا في المستقبل؛ وأُولي للمجلس وفق هذا القانون وكما ورد في المادة (30) منه مهمة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل بالمملكة بوجه عام وتشكيل اللجان الفنية في ضوء ذلك، والتي سارع المجلس خلال عام 2023 بتشكيل لجنة فنية لإنفاذ قانون حقوق الطفل والتي تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

ونظراً لتكاملية الأدوار المؤسسية في تقديم الخدمات في التعامل مع حالات العنف، جاءت الرؤى المشتركة بين المؤسسات لأن يكون هناك فريق وطني يضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية؛ لوضع البرامج والتنسيق مع المؤسسات التي تُعتبر الأسرة محط اهتمامها وتنفيذ ما يخدمها ويحقق استقرارها، وإيماناً بدوره الفاعل في هذا المجال فقد مُنح جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2003.

وارتأى أعضاء الفريق ضرورة وجود وثيقة بمثابة خارطة طريق، تُوضح الآلية التي يجب أن تتعامل بها المؤسسات ذات العلاقة بقضايا العنف؛ حيثّ أُعدت هذه الوثيقة تحت مسمى" الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف" وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وتعميمه على المؤسسات باعتباره مرجعية وطنية علمية وعملية تُحدد الأدوار والمسؤوليات التي تتعامل بها المؤسسات، كما تم تحديثه في عام 2016 ليتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات التي طرأت على المجتمع.







واستمرارًا لعملهم، فقد أُطلق في عام 2022 الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، والتي جاءت أيضاً لتعكس النهج التشاركي بين المؤسسات لضمان جودة التنسيق وتحقيق استجابة أكثر للحالات المعرضة للعنف، وجُلّ هذه الإنجازات كانت سبباً في اختيار المجلس ممثلاً للأردن في المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

ومواكبة للتطورات التكنولوجية وضمان استجابة متكاملة لهذه الحالات من قبل المؤسسات مقدمة الخدمة، استُحدث نظام إلكتروني يتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى للحالات.





"إنجازات وطنية في إطار حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل"

حقق الأردن إنجازات نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، ويسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها وإجراء الإصلاح الشامل للارتقاء بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ليصبح نهجاً ثابتاً لا يتزعزع، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأنّ حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته شرطٌ أساسيّ لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للمملكة بوصفها وريثة النهضة العربية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الكرامة والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق.

وعند الحديث عن إنجازات المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، لابد من التطرق إلى الإطار الدولي والإطار الوطني، فقد صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1992، واتفاقية حقوق الطفل عام 1991، وإيماناً من الأردن وجهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في ضرورة نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية لكي تصبح جزاً من المنظومة التشريعية تم نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية عام 2007، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الاختياري الأول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال أو استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبرتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام 2006، كما تم رفع التحفظ على المادة (15/4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالمساواة في حرية التنقل عام 2009.

وفي إطار التزام الأردن بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية، تم تقديم ومناقشة 6 تقارير دورية للجنة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، و 6 تقارير دورية للجنة حقوق الطفل الدولية.

يتبع ... يتبع

--(بترا)





م ه /أ م / س س





12/02/2024 11:30:37