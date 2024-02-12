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الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال في غزة فورا

2/12/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12شباط (بترا) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن على الإدارة الأميركية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، لاسيما وأن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليمياً.
وأضاف أبو ردينة، في بيان، اليوم الاثنين "يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها في قطاع غزة يومياً" محذرا من قيام جيش الاحتلال بشن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.
وطالب المجتمع الدولي، وخصوصا الإدارة الأميركية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن ذلك سيؤدي لسقوط الآلاف من الضحايا.
واضاف ان حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين خداع للعالم، لعدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، مؤكدا "ان حدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به" .
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
12/02/2024 11:09:22

MENAFN12022024000117011021ID1107840292

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