مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 شباط (بتر)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلين ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ س س

12/02/2024 11:02:27