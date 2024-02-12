المقاومة الفلسطينية:هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح يعد استمرارا لحرب الإبادة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 شباط (بترا)- قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الليلة الماضية ، هو جريمة مركبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية.

وبحسب مصادر فلسطينية، أضافت الحركة "أن هجوم جيش الاحتلال على رفح هذه الليلة، وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد حتى الآن يعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ا، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة،ولاسيما مع وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني فيها، وتحوّل شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة".

وتابعت "أن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة،مضيفة" أن الإدارة الأميركية والرئيس بايدن شخصيا يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة، بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو أمس، وما يوفروه له من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر".

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك العاجل والجاد، لوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على المدنيين العزل في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

12/02/2024 10:44:51