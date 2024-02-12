فوز المحافظ ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- فاز رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية، حيث تفوق بفارق ضئيل على وزير الخارجية السابق والسياسي المنتمي إلي حزب الخضر بيكا هافيستو، ليتولى المنصب الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية.

ووفقا للقناة التلفزيونية العامة "إيل"، حصل ستوب على 51.7 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 48.3 بالمئة لهافيستو، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وكانت النتيجة أقرب ما كان متوقعا، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز ستوب بفارق أكبر.

وذكرت "إيل" أن هافيستو حقق نتائج جيدة في المدن والبلدات التي تضم جامعات، في حين كان أداء ستوب أفضل في الضواحي والمناطق الريفية.

وفي أول تصريحات له كرئيس منتخب، وصف ستوب الفوز بأنه أعظم شرف في حياته.

وسيتولى ستوب مهام منصبه اعتبارا من الأول من آذار المقبل، خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما ست سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويتم انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر وهو يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.

وتمثل الانتخابات الرئاسية حقبة جديدة في فنلندا التي انتخبت على مدى عقود رؤساء يميلون لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، ولاسيما مع الجارة روسيا.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

12/02/2024 10:40:33