تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين،إثر هدوء المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الإقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، لتصل إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة لتبلغ 76.38 دولار للبرميل

ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي.

--(بترا)

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12/02/2024 10:05:52