تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين،إثر هدوء المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الإقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، لتصل إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة لتبلغ 76.38 دولار للبرميل
ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ / اص/ س س
12/02/2024 10:05:52
MENAFN12022024000117011021ID1107840288
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