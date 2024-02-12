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السفير التشيكي يسلم معدات طبية لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

2/12/2024 4:29:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 12 شباط (بترا) - سلم سفير جمهورية التشيك لدى المملكة ألكساندر سبوريش، اليوم الاثنين، منحة المعدات الطبية التشيكية الى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي،وذلك ضمن برنامج إعادة إعمار الجمهورية التشيكية للشرق الأوسط للفترة 2022 – 2024.
وعبر مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايرة عن شكره وامتنانه لسعادة السفير سبوريش وحكومة الجمهورية التشيكية على هذا التبرع السخي للعام الثاني على التوالي، مقدرًا الجودة العالية للمعدات الطبية التشيكية التي تعزز الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى للمرضى.
من جانبه، أعرب السفير سبوريش عن حرص الجمهورية التشيكية على دعم القطاع الصحي، واستعدادها لتقديم المزيد من المنح والدعم للمستشفى من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الهدف الأساسي من المنحة توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتسهيل التعامل مع التدفق المتزايد للمرضى، ولاسيما بين اللاجئين السوريين.
--(بتر)
ب.و /اص / س س
12/02/2024 10:05:14

MENAFN12022024000117011021ID1107840287

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