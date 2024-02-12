اهتمام ملكي لوضع الأردن على خارطة التعدين العالمية والطاقة الخضراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) -مشهور الشخانبة- حظي قطاع الطاقة والمعادن باهتمام ملكي استثنائي خلال الـ 25 عاما الماضية، في مسعى رسمي لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، وليكون مركزا إقليميا للطاقة الخضراء، بما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويتجلى الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة وتركيزه بشكل مباشر في كتب التكليف السامي للحكومات على استشراف المستقبل، فيما يخص تعزيز الاستثمار بقطاع التعدين والطاقة البديلة.

وشكلّت التوجيهات الملكية السامية لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية خارطة طريق للعمل وبذل مزيد من الجهد للتغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع.

ومن تأكيدات جلالته بهذا الخصوص أن "عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة"، "يمثل قطاع الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا"، "نستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتنا من الطاقة"، "لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وزيادة الكفاءة في استخدامها"، "حان الوقت لمناقشة سبل الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، فيما يرتبط بمستقبل الأردن"، "أمن التزود بالطاقة، والسلامة البيئية يشكلان أولويات مهمة".

وحقق هذا القطاع إنجازات كبيرة خلال الـ25 عاماً الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها من افتقار إلى المصادر التقليدية المحلية للطاقة والاعتماد على الاستيراد، وعلى الرغم من ذلك ارتفع الاعتماد على المصادر المحلية، حيث استورد الأردن حوالي 83 بالمئة من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام 2022 بعد أن كانت هذه النسبة 94 بالمئة عام 2000.





مؤشرات عالمية

حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022، الذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).

كما حقق المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية وفق تقرير (RCREEE) عام 2020.

وحقق أيضا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجيات قطاع الطاقة بشكل عام إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بمعدلات نمو مستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة والمساهمة بخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن رؤيتها المتمثلة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية إلى إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة لهذه الغاية.

وقامت الوزارة وبشكل مستمر بتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتي كان آخرها استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 – 2030)، التي تم إطلاقها خلال شهر تموز من عام 2020.

وتدعو هذه الاستراتيجية تحت عنوان "الاعتماد على الذات" إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتهدف بشكل رئيسي لتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة استخدام الطاقة في جميع القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزاً إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.

ويجري العمل حالياً على تحديث ومراجعة هذه الاستراتيجية وفق آخر التطورات والمستجدات في قطاع الطاقة، والتي من أهمها التحول نحو النقل الكهربائي واستخدامات الهيدروجين الأخضر, ليبقى الأردن في طليعة الدول الملتزمة بالسياسات العالمية نحو التحول الطاقي الهادف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي.

وتحققت خلال فترة تولي جلالة الملك عبد الله الثاني، العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:



في مجال الغاز الطبيعي







بهدف دعم وتعزيز العمل العربي المشترك يرتبط الأردن ومصر بخط الغاز العربي الممتد من العريش في مصر إلى العقبة منذ عام 2003، لتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية باستطاعة نقل وصلت 10 مليارات متر مكعب سنوياً عام 2006، والذي يزود محطتي توليد الكهرباء في السمرا ورحاب، يضاف إلى ذلك خط رحاب الحدود الأردنية السورية الذي أنجز في 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، لتصدير الغاز المصري لسوريا ولبنان عبر الأردن.

وفي عام 2015 تم التشغيل التجاري لمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة، ولغايات تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، ترتبط شركة الكهربائية الوطنية وشركة NBL "Jordan" Marketing Limited لتزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع شركة فجر الأردنية المصرية، حيث تم إيصال الغاز الطبيعي لعدد من المصانع بمعدل استهلاك يومي بلغ 24 مليون قدم مكعب عام 2016.

وتبنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية برنامجا وطنيا لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي، حيث تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الغاز لمدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية والانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء.

ويجري العمل حالياً على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال من خلال إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء، مع الإبقاء على جميع عناصر المشروع الموجودة حالياً واستئجار وحدة تخزين عائمة (Floating Storage Unit- FSU) بدل وحدة FSRU الموجودة، بهدف إيجاد الحلول التي من شأنها تخفيض تكاليف الطاقة وخاصة على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على أمن التزود بالطاقة، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025.





غاز الريشة

وصلت استطاعة الحقل إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا عام 2022، مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000، ويجري العمل على تطوير الحقل بهدف رفع الكميات المنتجة إلى 38 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2024، وصولا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

ويجري العمل على إنجاز عدة مشاريع لتحويل الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة إلى غاز مضغوط، بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي ونقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود وذلك لتخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة والبعيدة عن خط الغاز الرئيسي.

كما وقعت شركة البترول الوطنية اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة غاز الأردن، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من العام 2024.





في مجال النفط ومشتقاته

تم فتح سوق المشتقات النفطية عام 2013، وترخيص 3 شركات لتسويق المشتقات النفطية، ما أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية، وهي شركة مملوكة للحكومة تتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بالسير في إجراءات تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 100 ألف إلى 120 ألف برميل يوميا، وتحسين جودة المشتقات النفطية بما يتوافق مع القواعد الفنية الأردنية، وتحويل المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة ومتوافقة مع أفضل المواصفات العالمية.

وبهدف تقليل كلف الوقود على القطاعات الإنتاجية (صناعي ونقل وغيرها) تم تنفيذ مشروع إنشاء محطة ضواغط في حقل الريشة الغازي، لإنتاج الغاز المضغوط ونقله بالصهاريج للمستهلك النهائي لاستعماله في الصناعات، ويتوقع افتتاح المرحلة خلال 2024.









تطوير الأعمال الاستكشافية للنفط

تم تطوير البنية التحتية لحقل حمزة خلال الفترة (2018-2020) وإعادة الوصول لبعض الآبار المحفورة سابقاً، بهدف زيادة إنتاج البئر، حيث وصلت كميات النفط المنتجة يوميا من الحقل إلى 300 برميل يوميا نهاية عام 2022، مقارنة بـ 8 براميل يومياً عام 2000، إضافة إلى توقيع اتفاقية خدمات وتشغيل وإدارة حقل حمزة النفطي مع شركة حفر متخصصة لحفر عدد من الآبار.

وتم طرح عطاء دولي من قبل لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة لعمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقتي السرحان والجفر، والموافقة على اتفاق إطار بين الأردن والعراق عام 2022 لمشروع مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن من ميناء العقبة.





في مجال الصخر الزيتي

ارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلية إلى 1 بالمئة، و5 بالمئة في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من (محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي).

ويمثل الصخر الزيتي موردا هاما وواعدا للطاقة بالنسبة للأردن، ويوجد حالياً محطة عاملة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط.

وعملت الوزارة على تقسيم مناطق تواجد الصخر الزيتي في المملكة إلى 22 منطقة استكشافية مفتوحة للاستثمار لاستغلال الخام وتم تصنيفها استنادا إلى كمية ونوعية الخام فيها، لتحفيز شركات جديدة للاستثمار في هذه المناطق وترويج جدوى استغلال الخام فيها، وتوقيع عدة اتفاقيات امتياز ومذكرات تفاهم لتقطير الصخر الزيتي.

في مجال الكهرباء

استمر العمل على تطوير قطاع الكهرباء ليواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم في عام 2001 تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, وفي عام 2014 اعادة تسميتها لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

وفي عام 2007 تم الانتهاء من خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية، وفي عام 2009 تم خصخصة شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد، وعام 2003 تم تأسيس شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة وتعد من أكفأ المحطات العاملة في النظام الكهربائي، وتضم أربع وحدات دورة مركبة، بقدرة اجمالية 1245ميجا واط.

وتم التشغيل التجاري لمشروع التوليد الخاص الأول وبقدرة 370 ميجاواط، عام 2008 ، والتشغيل التجاري لمشروع التوليد الخاص الثاني وبقدرة 373 ميجاواط عام 2011، وتشغيل مشروع التوليد الخاص الثالث وبقدرة 573 ميجاواط عام 2014، وكذلك تشغيل مشروع التوليد الخاص الرابع وبقدرة 241 ميجاواط، وتشغيل مشروع التوليد الخاص الخامس وبقدرة 485 ميجاواط عام 2018.

واستمر العمل على تعزيز وتطوير النظام الكهربائي لمواجهة الأحمال الكهربائية واستيعاب محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة التقليدية والمتجددة، واستكمال العمل على ايصال الكهرباء لجميع المستهلكين من خلال تطوير شبكات التوزيع، حيث تبلغ نسبة تغطية الكهرباء في جميع مناطق المملكة 99 بالمئة، ويعد الأردن ضمن الدول الحاصلة على المرتبة الاولى بمحور إيصال الكهرباء للسكان وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي.



مشروع كهربة الريف

تطور مشروع كهربة الريف كمشروع ابتكاري تكافلي ليحاكي الاحتياجات الأردنية، وتم تنويع شرائح الفئات المستهدفة وتنويع الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة بهدف تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة الى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم المشروعات الانتاجية المختلفة واستغلال الطاقة المتجددة.

وبهذا الصدد تم التوسع بالمشروع ليشمل ايصال الكهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الشبكة من خلال انظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وشمل العديد من المزارعين والجمعيات الهادفة لدعم المجتمعات المحلية، وكذلك تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة لذوي الدخل المحدود، ومشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED، في مختلف بلديات المملكة، حيث تم الانتهاء من انجاز 80 بالمئة من المشروع، وتنويع شرائح الفئات المستهدفة للاستفادة من برامج فلس الريف حيث تم احالة عدة عطاءات لمختلف محافظات المملكة لتركيب انظمة طاقة شمسية باستطاعة 3 كيلو واط للمنزل الواحد لمنازل المصابين العسكريين.

الربط الكهربائي

استمر العمل على ربط الاردن كهربائياً بالدول المجاورة وتعزيز خطوط الربط القائمة، حيث يعد الاردن جزءا من منظومة الربط الكهربائي الثماني والتي تضم اضافة الى الاردن كلا من مصر، سوريا، العراق، تركيا، لبنان، فلسطين وليبيا.

مشروعات الربط مع الدول المجاورة:

الربط الأردني – المصري:

ترتبط الشبكة الكهربائية الاردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 بكيبل بحري يمتد عبر خليج العقبة بطول (13 كيلومترا )، وباستطاعة 550 ميجا واط وبجهد 400 كيلو فولت، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي، ويتم العمل حاليا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة القدرة التبادلية للطاقة الكهربائية الى 2000 ميجاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع عام 2026.

الربط الأردني – العراقي:

تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132 ك.ف لربط محطة الريشة في الأردن ومحطة الرطبة في العراق عام 2023، والعمل يجري حاليا على تنفيذ المشروع لربط البلدين على جهد 400 ك.ف من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الاردن بمحطة القائم في العراق بهدف تصدير 150 ميجاواط من الاردن الى العراق وبشكل منعزل، وسيتم العمل لاحقا على تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة الف ميجا واط.

الربط الأردني - السعودي:

تم اعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع ومن المتوقع أن يكون المشروع عاملا نهاية عام 2025.

الربط الأردني – الفلسطيني:

في عام 2008 تم إنشاء خط ربط لتزويد منطقة أريحا بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية ، وتم تشغيل محطة تحويل الراما 132/33 ك.ف وتزويد الجانب الفلسطيني باستطاعة 80 ميجاواط في شهر تموز من عام 2022.

الربط الكهربائي الأردني الخليجي المصري:

تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء الوطنية وهيئة الربط الخليجي العربي وشركة النقل المصري وتعيين مستشار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.

في مجال الطاقة المتجددة

عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة من خلال انشاء مشروعات تجارية وتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة وفقاً لنظام العرض المباشر، ومن خلال أنظمة صافي القياس والعبور لتغطية استهلاكات المشتركين النهائيين في مختلف القطاعات حيث تطور القطاع من خلال انشاء العديد من المشروعات التجارية من قبل القطاع الخاص او من خلال المنح المقدمة.

وارتفعت استطاعة مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية) المركبة على الشبكة إلى حوالي 2577 ميجاواط (منها 1963 شمسي و614 رياح) بنهاية عام 2022، توزعت هذه الاستطاعة بواقع 1.5 جيجاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 58 بالمئة من اجمالي الاستطاعة المركبة و1.1 جيجاواط باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 42 بالمئة من اجمالي الاستطاعة المركبة، وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار اردني، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتوزعت الاستطاعة التوليدية المركبة في نهاية العام 2023 والبالغ مجموعها (2681 ميجاواط) الى 2067 ميجاواط شمسي و614 ميجاواط رياح توزعت الى 1498 ميجاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة و1183 ميجاواط باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

ووصلت مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 27 بالمئة نهاية عام 2022، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، الامر الذي اعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الاقليم والعالم.

وكان الاردن قد حصل على المرتبة الأولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وعلى المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية وفق تقرير (RCREEE) المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2020 ، وحقق الأردن كذلك المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ويبين وضع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية وترتيبها من حيث الإنجازات.

وتهدف استراتيجية القطاع 2020-2030 إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل 31 بالمئة عام 2030، وتقوم الوزارة حالياً على تحديث الاستراتيجية وبحث امكانية رفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة، ولهذه الغاية يتم العمل حاليا على دراسة خيارات التخزين على الشبكة الكهربائية، ودراسة النقل الكهربائي، ودراسة التعرفة الكهربائية، ودراسة تطوير الشبكة الكهربائية، ودراسة الشبكات الذكية.







في مجال الهيدروجين الأخضر

قامت وزارة الطاقة بالانتهاء من اعداد خارطة الطريق الخاصة بالهيدروجين بالتعاون مع الشراكة الاردنية الألمانية ودراسة نقاط القوة والفرص المتاحة امام الهيدروجين الاخضر في الأردن، وإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في المملكة وسيتم اطلاقها قريباً، وإعداد استراتيجية لخيارات التشريعات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر بالتعاون مع البنك الدولي ، وتوقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر مع شركة FFI.

يضاف الى ذلك 12 مذكرة أخرى كان آخرها خمس مذكرات في مؤتمر الأطراف"28 COP" هي: مذكرة مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين, ومذكرة مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، ومذكرة مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائيةKEPCO) ) وشركة (Xenel) الدولية.

وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن، مع شركة أوسيور للطاقة "الهندية" /الإماراتية وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، اضافة الى مذكرة مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

في مجال ترشيد الطاقة

تم إنشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عام 2015، حيث ساهم الصندوق وبشكل ملحوظ برفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال العديد من المبادرات مثل، المدارس (المبادرة الملكية لتدفئة المدارس)، والمصانع، والمنازل (السخّان الشمسي، الخلايا الشمسية، ولمبات الليد عالية الجودة)، وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة لقطاع السياحة ودور العبادة والمباني الحكومية، إلى جانب برامج التوعية الشاملة وبناء القدرات للقطاع.

وتقوم الوزارة وبشكل مستمر بإعداد وتحديث الخطط الوطنية لترشيد الطاقة، وتم الانتهاء من تحديث الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها عن مستويات عام 2018.

وتضمنت المشروعات في مجال ترشيد الطاقة المتجددة مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل الذي يهدف إلى تركيب (20000) سخان، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم 50 بالمئة، وقد تم تركيب 10500 سخان شمسي حتى الآن، ومشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم 30 بالمئة لتركيب 2 كيلو واط كحد أعلى لكل منزل، وتم تركيب حوالي 600 نظام حتى الان.

ويعمل الصندوق أيضا على برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي خلال عام 2022، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، حيث يقوم بدعم 50 بالمئة من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستهدفة، ودعم فوائد قروض كلفة تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة الناتجة عن الدراسات من خلال اتفاقيات عقدت مع البنوك الأردنية المحلية لهذه الغاية، بالإضافة إلى دعم كلفة ضمان القروض للمصانع المستفيدة من البرنامج، وذلك بهدف تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي وزيادة قدرة القطاع التنافسية، حيث سيتم البدء بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستفيدة خلال عام 2023.

ومنذ بداية البرنامج عام 2016 وحتى نهاية عام 2022، حقق صندوق الطاقة الإنجازات التالية: (92) منشأة صناعية اشتركت في البرنامج، (39) منشأة صناعية أجرت دراسة التدقيق الطاقي، (8) منشآت صناعية نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وفقاً لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، (8) منشآت صناعية حصلت على القروض المدعومة من الصندوق من البنوك التجارية.





في مجال الثروات المعدنية

منح موقع الأردن الواقع داخل الدرع النوبي العربي فرصة فريدة للاستفادة من الثروة المعدنية في هذا الموقع، فالدرع النوبي العربي هو تكوين جيولوجي قديم ويعتبر واحدا من أغنى المناطق الجيولوجية بالثروة المعدنية المحتملة في العالم.

وتشتهر هذه السلالة الجيولوجية برواسبها الغنية بالذهب ويرتبط اسم التكوين الجيولوجي "النوبة" بـ "nwb" وهي كلمة مصرية قديمة تطلق على الذهب وكانت البوابة التي تنتقل من خلالها المنتجات الفاخرة، مثل الذهب، من مصدرها إلى حضارات مصر والبحر الأبيض المتوسط.

ويتكشف الطرف الشمالي لهذا الدرع في الأجزاء الجنوبية الغربية من الأردن والتي تجاوزت مساحتها 2200 كيلو متر مربع وتمتد من جنوب العقبة إلى منطقة البحر الميت، وتعرض هذه التكشفات وجود خامات النحاس والذهب والفلدسبار والليثيوم والعناصر النادرة من بين الموارد المعدنية الأخرى.

وخلقت عمليات تآكل صخور الدرع سلسلة سميكة من الأحجار الرملية تمتد على مساحة 4600 كيلومتر مربع في الصحراء الجنوبية للأردن ومنطقة وادي عربة، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية مثل رمال السيليكا والعناصر الأرضية النادرة.

وبدأ الأردن في استكشاف وتطوير موارده المعدنية تحت السطحية، وإعادة الزخم إلى قطاع التعدين من خلال إطلاق البرامج والبدء بمشاريع الاستكشاف والتنقيب، سعيا إلى استثمار ما يمتلكه الأردن من محفظة واسعة من الموارد المعدنية الحرجة والمميزة في خامات الفوسفات والبوتاس (المرتبة 7 و 12 على التوالي في الاحتياطيات العالمية) والبرومين.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الأردن مجموعة واسعة من الصخور الصناعية مثل السيليكا والبازلت والمعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة واحتياطيات ضخمة من الصخر الزيتي.

وأدت جهود التنقيب الأخيرة للوزارة إلى اكتشاف احتياطي ضخم من رواسب الفوسفات في منطقة الريشة (شرق الأردن)، بالإضافة إلى موارد هائلة من البوتاس الصخري في منطقة لسان (البحر الميت)، ما زاد من الاحتياطي الاستراتيجي الأردني من هذين الخامين.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الموارد المعدنية تطورات هائلة خلال العقد القادم، حيث سيزداد الطلب العالمي على المعادن الحيوية والمنتجات المصنعة بشكل كبير في العقود القادمة لتمكين الانتقال إلى اقتصاد أخضر ورقمي، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على معادن بطاريات السيارات الكهربائية (الليثيوم والجرافيت والكوبالت والنيكل) بما يتراوح بين 6 و 13 مرة بحلول عام 2040.







وتماشيا مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استراتيجية قطاع التعدين بالتعاون مع مجموعة Wood Mackenzie العالمية للأبحاث والاستشارات، لإنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين مدعومة بإطار مؤسسي موثوق.

وأطلقت الوزارة منصة تفاعلية لفرص استثمار الموارد المعدنية في الأردن، والتي تهدف إلى توسيع نطاق جهود الترويج للقطاع وإعطاء المستثمرين رؤية واضحة حول البيانات المتاحة حول جميع الموارد المعدنية في الأردن.

وتقوم الوزارة حاليا بتقييم أداء قطاع التعدين بشكل دوري بهدف إظهار حصة القطاع في الاقتصاد الوطني، من خلال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإنتاج والمبيعات وكميات التصدير، وهي مستمرة بالعمل على استكشاف الثروات المعدنية.

وخلال عام 2020 تم إطلاق الفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، وذلك بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة لهذه الثروات، وتضمنت 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، تمثلت بـالذهب والنحاس والزركون والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار.

وفي هذا السياق، تمكنت الصادرات المتمثلة بالبوتاس والفوسفات والأسمدة من المساهمة بما نسبته 24 بالمئة من الصادرات الوطنية في عام 2022، مقارنة بـ 18.9بالمئة في عام 2021.

وتم خلال العامين 2022-2023 توقيع 14 مذكرة تفاهم وتعاون مع عدة شركات محلية وعالمية، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس، بالإضافة إلى الليثيوم والبوتاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، وتقييم احتياطياتها والجدوى الاقتصادية من استغلالها.

وتتطلع الوزارة وفقا لمحرك الصناعات عالية القيمة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي لأن تكون الأردن مركزا لصناعة التعدين في المنطقة، من خلال تزويد الصادرات سريعة النمو بمنتجات متميزة وعالية القيمة، كما تشجع الحكومة المستثمرين على إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية المستخرجة.

ولدى الوزارة مختبرات تقوم بتقديم خدماتها من خلال إجراء جميع التحاليل والفحوصات الكيميائية والمعدنية لعينات الصخور الطبيعية المختلفة للقطاعين العام والخاص، وهي مختبرات حاصلة على مواصفة الآيزو:17025 /2017.







وأطلقت الوزارة أخيراً منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي





في مجال الصد الزلزالي

أنشئ مرصد الزلازل الأردني عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوثه - لا قدر الله.

ويضم المرصد أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الزلازل فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسية ومثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرصد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية، لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.

وقام المرصد خلال عام 2023 بإنشاء وتحديث وتطوير أجهزة الحركة القوية في محطات رصد الحركة القوية بجامعة اليرموك والأشقف والأزرق، بحيث يمكن الاتصال بها عن بعد، كما بنى وطور بنكا للمعلومات الزلزالية خلال العام 2022 لغايات تحديث كود البناء الأردني، وإعداد" كتالوج" الزلازل الذي يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية الشقيقة، ووضع نشرات إرشادية للمدارس والدفاع المدني، ونشر أبحاث ودراسات زلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

وتتم آلية تسجيل ورصد وتحليل الزلازل في المرصد من خلال محطات الشبكة الوطنية للزلازل باستخدام أجهزة مزودة ببرامج خاصة لتسجيل المعلومات الزلزالية وتحليلها بعد قياس زمن وصول الأمواج الزلزالية الأولية والثانوية واتجاه حركة أول موجه لكل منها وزمن الأثر الموجي لكل محطة، ثم يتم تحليل البيانات لتحديد الزمن الفعلي لحدوث الزلازل وقوتها حسب مقياس ريختر وتحديد إحداثيات البؤرة السطحية وعمق الزلزال.

-- (بترا)





م ف/أ م/ب ط

12/02/2024 10:00:38







